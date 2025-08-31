Netflix continúa sorprendiendo con su extenso catálogo de series y películas. La plataforma de streaming es conocida a nivel mundial por su amplia variedad de títulos y géneros para todos los gustos. Entre los favoritos de los usuarios, por supuesto, se encuentran el drama y el misterio.

En este 2025, se sumó a Netflix una serie de solo 6 capítulos que rápidamente atrapó a la audiencia y desde su estreno lidera en reproducciones con una trama atrapante. Esta historia llena de drama y misterio está entre las más vistas y cautivó por completo a los usuarios de la plataforma.

Netflix: la intensa serie dramática que tiene solo 6 capítulos y está entre las más vistas

Entre todos los estrenos que la N roja ha lanzado a lo largo de todo el 2025, hay una ficción que sin dudas no ha pasado desapercibida. Se llama Sol negro y desde que se sumó al catálogo de series y películas no para de sumar visitas. Esta serie supo cómo ganarse el respeto de la crítica con una convincente historia dramática y atrapante.

De qué trata Sol negro, la serie de Netflix

Este drama francés se destaca entre todas las series y películas de Netflix por su historia llena de suspenso y misterio absoluto. Los condimentos perfectos para los usuarios que disfrutan de la intriga en la pantalla.

Con un elenco de lujo, la película Sol negro está protagonizada por la actriz francesa Ava Baya, qué interpreta a una madre luchadora y trabajadora que es acusada de asesinato.

Tal como señala la sinopsis, la trama centra su historia en Alba, una mujer que ha luchado más de la cuenta por dejar de lado un duro pasado y comienza a trabajar en un lugar de producción de rosas. Pero todo cambia abruptamente cuando su patrón es asesinado y ella es señalada como una posible asesina. ¿El motivo? Un secreto muy bien guardado salió a la luz y un testamento que incluye a Alba, podría ser el desencadenante del homicidio.

Esta atrapante serie es ideal para ver durante el fin de semana ya que no te dejará respiro. Con solo 6 capítulos llenos de drama y suspenso, que duran entre 40 minutos y 1 hora aproximadamente, esta historia disponible en Netflix promete atrapar de principio a fin.

Tráiler