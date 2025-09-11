Netflix tiene disponible en su catálogo una verdadera joya que no para de sumar visitas. Entre las series y películas hay un título que se destaca y ha cautivado por completo a los usuarios de la plataforma. Este drama ha cautivado por completo al público y está entre las producciones españolas más vistas.

Entre la gran variedad de series y películas, el género dramático es, sin dudas, uno de los favoritos del público. Es por eso que dentro de esta categoría hay una ficción española que no para de sumar reproducciones y ha conquistado a todos los suscriptores de Netflix.

Netflix: la dramática serie española de solo 8 capítulos que atrapa a todos y está entre las más vistas

Desde hace tiempo, los dramas españoles han conquistado la plataforma de la N roja. Además de tener grandes historias, también se destacan por tener buenos actores. Esta serie dramática cumple con esos requisitos y tiene todos los condimentos para dejar a los usuarios con la boca abierta.

Con un elenco encabezado por Mario Casas y Aura Garrido, esta serie se sumó al catálogo de Netflix en 2021 y desde entonces no ha parado de sumar visitas. Se trata de El inocente, una producción española dirigida y creada por Oriol Paulo a partir de la novela homónima de Harlan Coben.

De qué trata El Inocente, la serie española de Netflix

El Inocente es una magnífica adaptación de este libro, con algunos elementos distintos y con bastantes diferencias, sobre todo en el final. La serie está disponible en Netflix y, a pesar de llevar varios años, sigue sumando reproducciones. Tal es así que se encuentra entre las más vistas del género dentro de la plataforma.

La tramad de esta historia comienza una noche, nueve años atrás, cuando Mateo (Mario Casas) intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en asesino. Ahora es un ex convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia (Aura Garrido), está embarazada, y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

La critica especializada ha dado muy buenos comentarios respecto a la serie El inocente. “Tiene todos los hitos de una historia de Harlan Coben, con un montón de vueltas y de giros, apoyados en una dirección y unas interpretaciones competentes”, señaló el sitio Ready Steady Cut.

Según El Confidencial, “tras ver los primeros minutos, ya estás dentro”. Además, otro de los atractivos de esta serie es que “te involucra” y hace que no quieras perderte ni un minuto de cada capítulo. Una verdadera joya que continúa vigente en el catálogo de Netflix y ya se ha convertido en una de las series más vistas de todos los tiempos.

