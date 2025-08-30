Netflix: la dramática serie coreana llena de romance y fantasía que está entre las más vistas de todos los tiempos

Desde hace tiempo, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming predilectas a la hora de ver k-dramas. Dentro de su catálogo cuenta con una gran variedad de títulos de este género que atrapa a miles y miles de suscriptores en todo el mundo. Entre su oferta, hay una serie coreana en particular que se destaca por su originalidad.

Con una narrativa que combina a la perfección la historia con la fantasía, esta serie coreana ha causado sensación desde su estreno en 2022. Desde entonces, se convirtió en una de las favoritas de los usuarios de Netflix y posee muy buenas críticas y calificaciones.

Netflix: la serie coreana de solo 2 temporadas que mezcla drama, romance y fantasía y está entre las más vistas de todos los tiempos

La serie coreana que atrapó por completo a los suscriptores de la plataforma de la N roja es nada más y nada menos que Alquimia de almas. Esta serie coreana llegó a Netflix en 2022 y se ha convertido en uno de los clásicos dentro de este género.

El éxito de Alquimia de almas se debe en gran parte a su gran e impactante narrativa, que combina detalles de época con una base fantástica. Esta serie coreana se ha posicionado como una de las favoritas del público amante de los k-dramas.

De qué trata Alquimia de almas, la exitosa serie coreana de Netflix

Sin dudas, esta es una historia diferente que se aleja de lo común y rompe con los estereotipos de los k-dramas disponibles en el catálogo de series coreanas de Netflix. Además, Alquimia de almas es la mejor puntuada en IMDb con un 8,8.

Este drama cuenta la historia de 4 personas que cambian de almas, después de enfrentarse a espíritus celestiales. Alquimia de almas narra la vida de una poderosa hechicera que queda atrapada en el cuerpo de una mujer ciega. Ella se encarga de servir a una acaudalada familia, y levanta el interés de uno de ellos en busca de revertir su destino.

En un drama histórico con tintes fantásticos y románticos, que ven el crecimiento de los jóvenes magos que deben lidiar con una energía celestial y sobreponerse a sus trágicos destinos.

En total, Alquimia de almas cuenta con 30 episodios y tiene solo dos temporadas. Por lo que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma y a lo largo de los años conquistó por completo por el público de Netflix.

