Netflix: la dramática serie colombiana basada en hechos reales que se metió entre las tendencias de 2025

Este año Netflix apostó por un fuerte título en su catálogo de series y películas. La plataforma de streaming estrenó una nueva serie colombiana basada en hechos reales y a través de esta, revivió un polémico suceso de este país.

La ficción en cuestión cuenta con 8 capítulos en total que duran entre 42 y 50 minutos aproximadamente. En cuánto al género se refiere, la serie de Netflix tiene elementos de terror psicológico y social.

La serie de Netflix es colombiana.

La serie disponible en la plataforma de streaming previamente referenciada se llama Estado de Fuga 1986 y recrea la dolorosa masacre de Pozzetto, misma que se originó en Bogotá el 4 de diciembre de 1986, donde un hombre desató un tiroteo que dejó múltiples víctimas.

De qué trata Estado de fuga 1986, la serie de Netflix

De acuerdo con la reseña ofrecida por Netflix, la historia que relata la serie te transporta a la tarde del 4 de diciembre de 1986, cuando una situación de aparente normalidad en un restaurante de Bogotá se convirtió en una masacre sin sentido. Los hechos se centran en la hora crítica de los eventos, narrando la pesadilla desde múltiples perspectivas.

La trama no solo recrea el horror dentro del restaurante, sino que expone la dramática inacción de las autoridades y la conmoción social que paralizó a la capital. El principal conflicto es la búsqueda de la verdad y la justificación abismal detrás del atacante.

El impacto es psicológico y visceral, puesto que la serie de Netflix explora el terror, la desesperación de las víctimas y la incomprensión de un país ante la tragedia. Se convierte en un retrato crudo y sin filtros de cómo la violencia puede infiltrarse en la vida cotidiana.

