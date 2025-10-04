Netflix tiene una amplia variedad de series y películas disponibles para todos los gustos. Dentro de los géneros favoritos del público, sin dudas, se encuentra el drama y las historias basadas en hechos reales. Esta serie tiene todo eso y, además, cuenta con solo 6 capítulos, ideal para maratonear.

Esta serie disponible en Netflix tiene tan solo 6 capítulos y su historia es tan intensa y atrapante que no es apta para menores de edad. Gracias a un relato corto, intenso y temáticas subidas de tono atrapó por completo a los usuarios de la plataforma de streaming y está entre las favoritas del público amante de los policiales.

Netflix: la dramática serie basada en hechos reales con solo 6 capítulos que está entre las más vistas de todos los tiempos

Dentro del catálogo de la N roja hay series y películas para todos los gustos. Esta particular historia promete sumergir a los usuarios en una de las historias más intensas de los últimos años. Con un relato inspirado en hechos reales, basado en un libro, Anatomía de un escándalo es la serie definitiva para maratonear.

De qué trata Anatomía de un escándalo, la serie de Netflix

Dentro de las series y películas, basadas en hechos reales o en obras literarias, son unas de las favoritas dentro del catálogo de Netflix. Esta producción reúne ambas condiciones y por ello se ha convertido en una de las más elogiadas por los usuarios.

Anatomía de un escándalo tiene una historia no aptas para menores, que cuenta con detalles muy subidos de tono, y se ha robado toda la atención dentro de la plataforma. Esta serie que combina a la perfección el crimen, la política, el suspenso, la violencia sexual y escenas muy subidas de tono, todo esto en solo 6 capítulos de menos de aproximadamente 50 minutos cada uno.

La trama de esta serie se centra en un drama criminal y está basada en una adaptación de una exitosa novela que también se inspira en un caso policial real. El relato se convirtió en uno de los más prestigiosos del género dentro del catálogo de series y películas de Netflix, siendo una de las principales recomendaciones de la plataforma.

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix, esta serie centra su historia en: “La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante”.

Solo 6 capítulos le bastaron para que se convirtiera en un verdadero ícono del género dentro de Netflix. Tal es así que desde su llegada al catálogo de series y películas de la plataforma de streaming fue un verdadero éxito: logró mantenerse durante 5 semanas enteras como una de las más elegidas a nivel mundial y ha recibido muy buenas críticas por parte de los especialistas.

Anatomía de un escándalo se sumó al catálogo de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las series policiales, no apta para menores, más vistas dentro de la plataforma de streaming.

Tráiler