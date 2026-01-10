Netflix: la dramática película turca con un romance irresistible y paisajes paradisíacos que se volvió un éxito total

Netflix continúa apostando por producciones de todas partes del mundo. Dos de las grandes potencias son sin dudas los k-dramas y las novelas turcas. En esta oportunidad, la plataforma de streaming agregó a su catálogo de series y películas una romántica ficción turca que se volvió en una de las más vistas de todos los tiempos.

Sin dudas, dos de los géneros más buscados por los usuarios de Netflix son comedia y romance. Es por eso que esta película turca tiene todos los condimentos para atrapar al público y volverse una de las más vistas del 2025 en la plataforma de streaming. Se trata de la película Tras el viento. Esta producción turca es una de las más vistas del 2025 y se ha ganado la aprobación de los usuarios de la N roja.

Netflix: la nueva película turca con un romance irresistible que ya está entre las más vistas del 2025

De qué trata Tras el viento, la película turca de Netflix

Esta comedia romántica de origen turco está protagonizada por Hande Erçel y Baris Arduç y es un verdadero éxito mundial. Se sumó al catálogo de la series y películas de Netflix en 2025 y rápidamente se posicionó como una de las más vistas del año.

Tras el viento fue elegida por los usuarios que no pudieron despegar los ojos a la pantalla gracias su atrapante historia. Esta película tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y desde su estreno en febrero de 2025 no ha parado de sumar reproducciones en Netflix.

La historia tiene como protagonistas a Asli Mansov (Hande Erçel) y Ege Arduç (Baris Aytac), quiénes se transformaron en herederos de una misma empresa. Asli, una chica muy aplicada y correcta en sus tareas, mientras que Ege, un surfista que no tiene trabajo. Ambos se ven obligados a trabajar juntos.

Lo que comienza como un enfrentamiento de personalidades pronto se transforma en una relación llena de atracción y chispa. Gracias a este romance irresistible, Tras el viento es una de las joyas del catálogo de Netflix, ideal para los amantes de las historias de amor. Además, esta película turca tiene otro gran atractivo: fue filmada en Estambul y en la paradisíaca localidad costera de Çesme, por lo que sus paisajes cautivan por completo de principio a fin.

