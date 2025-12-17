Netflix: la dramática película británica con una trama que no da respiro y está entre las más vistas del 2025

Después del éxito recaudado con la ficción Adolescencia, Netflix se atrevió a más y añadió a su catálogo de ofertas un film similar. La película que se recomendará a continuación es británica y se estrenó en 2022.

Además, Netflix remarca que el film en cuestión fue dirigido por Philip Barantini y sería una especie de extensión o continuación del cortometraje que salió en 2019 con el mismo nombre.

La película se llama Boiling Point y dura 1 hora y 32 minutos, lo cual la convierte en una ficción ligera, de fácil consumo. En cuanto al género se refiere, la trama que se desarrolla en tal ficción tiene elementos de misterio y drama.

La película de Netflix destacada es británica.

De qué trata la película Boiling Point

Según la reseña de Netflix, Boiling Point se desarrolla durante una frenética y catastrófica noche de servicio en la cocina de un restaurante de alta cocina en Londres, justo antes de Navidad.

La trama sigue al chef principal, Andy Jones, mientras lidia con la presión de un servicio extremadamente concurrido, un inspector sanitario inesperado, problemas personales y la llegada de un crítico gastronómico.

Lo distintivo de la película es que está rodada en un único y tenso plano secuencia (sin cortes visibles), lo que sumerge al espectador directamente en el caos, la presión y los conflictos personales que explotan en la cocina. Es un estudio intenso y claustrofóbico sobre el estrés laboral y sus consecuencias.

La película de Netflix recomendada se llama Boiling Point.

Reparto de la película Boiling Point

Stephen Graham como Andy Jones (Chef).

Hannah Walters como Emily.

Vinette Robinson como Carly.

Malachi Kirby como Tony.

Alice Feetham como Beth.

Ray Panthaki como Freeman.

Jason Flemyng como Alastair Skye (crítico gastronómico).

Lourdes Faberes como Sara Southworth.

Tráiler de la película Boiling Point