Netflix sorprende una vez más con su extenso catálogo de series y películas. La plataforma de streaming continúa apostando por ficciones memorables de todos los géneros. Dentro de la gran variedad, hay una película que se destaca por sus actuaciones estelares y tiene las mejores repercusiones entre el público y la crítica especializada.

Esta película se sumó al catálogo de Netflix y entró de lleno al top de las más vistas de las producciones dramáticas. Desde su estreno, se ha destacado entre todas las series y películas debido a su conmovedora historia y sus actuaciones estelares de Emily Blunt y Chris Evans.

Netflix: la dramática película basada en hechos reales que conmueve a todos y está entre las más vistas

En una gran jugada, Netflix sumó a su lista de películas una producción que no para de sumar reproducciones y sigue escalando en el ranking de las más vistas. El título de la película cuestión es El negocio del dolor, una joya dentro del catálogo que logró ganarse un merecido lugar dentro de las producciones de drama.

Protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans, esta película disponible en Netflix ha recibido el visto bueno del público así como también buenas reseñas por parte de la crítica especializada. Basada en hechos reales y con una historia que toca de cerca a muchas personas, El negocio del dolor conmueve y atrapa por partes iguales.

De qué trata El negocio del dolor, la película de Netflix

Esta producción que se destaca dentro de la gran variedad de opciones de Netflix toca un tema muy delicado, como es el uso y abuso de medicamentos, más que nada sobre aquellos que provocan adicción y efectos secundarios.

El negocio del dolor es una película estadounidense estrenada en 2023 que desde su llegada a la plataforma de la N roja no ha parado de sumar visitas. La atrapante historia hace imposible que cualquier usuario que comience a verla deje de verla o se aburra.

La trama de esta historia se centra en Liza Drake (Emily Blunt), una mujer que no atraviesa un buen momento económico en su vida y comenzará a trabajar en algo poco ético para salir del pozo. Junto a Pete Brenner (Chris Evans), comienzan a trabajar en una farmacéutica que está en quiebra y venden un fármaco muy adictivo. El problema es el daño que causa el medicamento y todo lo que sucede después.

Con una duración de 2 horas, esta producción está disponible en Netflix desde octubre de 2023 y ya puede considerarse un clásico moderno. El negocio del dolor es la película ideal para adentrarse en un relato espectacular, de las más atractivas dentro del las opciones que brinda la plataforma de streaming.

Tráiler