Netflix: la dramática miniserie australiana de 7 capítulos basada en hechos reales que conquista al mundo entero

Si sos de los que buscan una historia potente para liquidar en un fin de semana, Netflix tiene una joya que no para de sumar reproducciones. Se trata de una producción que llegó a la plataforma a principios de 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los dramas del catálogo de series y películas más vistos.

Con una mezcla perfecta entre suspenso y emoción, esta serie de apenas siete capítulos logró cautivar a la audiencia de Netflix gracias a un relato crudo pero profundamente humano que no te deja soltar el control remoto.

Netflix: la dramática miniserie australiana basada en hechos reales que tiene solo 7 capítulos y conquista al mundo entero

Estamos hablando de Chico come universo, una de las apuestas australianas más fuertes de los últimos tiempos. La serie no es solo un éxito de audiencia, sino que también fue aclamada por la crítica especializada, recibiendo diez nominaciones en los premios más importantes de su país.

De qué trata Chico come universo, la miniserie de Netflix

Su guion se basa en una de las novelas más famosas de Australia, y lo que la hace aún más impactante es que está inspirada en las vivencias reales de su autor durante una infancia marcada por situaciones límite y una familia atravesada por los conflictos.

La historia nos traslada a los suburbios de Brisbane en los años ochenta, donde seguimos de cerca la vida de un chico que tiene que lidiar con una realidad bastante dura. Entre un entorno rodeado por el peligro y una familia que parece desmoronarse, el protagonista enfrenta desafíos que mezclan la inocencia propia de su edad con la crudeza del mundo adulto.

Es justamente esa combinación de drama familiar con tintes de thriller lo que hace que la serie se sienta original y totalmente distinta a lo que solemos ver en el catálogo de series y películas de Netflix.

Con un formato breve de solo siete episodios, Chico come universo demuestra que no hace falta una serie eterna para contar una gran historia. Logró posicionarse como una de las ficciones más importantes de la historia de Australia y sigue vigente entre las recomendaciones principales de Netflix.

Si todavía no le diste una oportunidad, es el momento ideal para descubrir por qué este relato emotivo y por momentos desgarrador sigue siendo de lo más elegido por los usuarios en todo el mundo.

Tráiler