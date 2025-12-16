Netflix tiene disponible una gran variedad de títulos dentro de su catálogo de series y películas. La plataforma de streaming líder mundial posee un sinfín de opciones para todos los gustos. Uno de los géneros favoritos del público es, sin dudas, la comedia.

Al catálogo de Netflix de series y películas se sumó recientemente una ficción que se anima a ir un poco más allá de los límites de las risas. Esta comedia te hará reír sin parar con una historia que mezcla viajes de negocios y un humor liviano para desconectar.

Netflix: la atrapante película que mezcla comedia y drama y va camino a ser uno de los éxitos del 2025

Negocios fuera de control es una película estadounidense estrenada en 2015 que se sumó al catálogo de Netflix el 12 de diciembre de 2025. Esta opción es ideal para quienes buscan reír sin parar con situaciones casi delirante. Dirigida por el canadiense Ken Scott, esta película marca un nuevo encuentro del realizador con Vince Vaughn.

De qué trata Negocios fuera de control, la película de Netflix

La trama se centra en un empresario y su grupo de trabajo que se embarcan en un viaje de negocios que rápidamente se sale de control. El elenco está encabezado por varios actores de primer nivel. Entre ellos Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco y Sienna Miller.

La historia de esta película está repleta en enredos, excesos y conflictos laborales. Las actuaciones y el guion le han dado el reconocimiento por parte de la crítica especializada. Es por eso que se destaca dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

La sinopsis oficial de Netflix sobre Negocios fuera de control señala: “Para salvar un trato que mantendrá a flote a su empresa, un vendedor hace un viaje de negocios a Alemania con sus colegas que rápidamente empieza a descarrilarse”.

La trama se centra en un propietario de una pequeña empresa que acaba de crear (Vince Vaughn) y sus dos socios (Tom Wilkinson y Dave Franco). Todos ellos viajan a Europa para cerrar el acuerdo más importante de sus vidas, pero lo que comienza como un simple viaje de negocios, se descarrilará de formas inimaginables.

Negocios fuera de control es una opción ideal para quienes buscan una comedia sencilla, con personajes divertidos y situaciones tan incómodas como hilarantes.

Tráiler