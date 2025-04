Netflix: Joe Goldberg de la serie You es ¿psicópata o sociópata?

Cada vez falta menos para el estreno de la quinta temporada de You, la serie creada por Sera Gamble y Greg Berlanti para Netflix que tiene gran popularidad en todo el mundo por la historia de Joe Goldberg, su protagonista.

Desde la primera temporada existe una duda sobre Joe y las acciones que realiza el personaje interpretado por el actor Penn Badgley. Es que la serie ha abierto debate de varios temas, como por ejemplo, cómo saber si estás en una relación tóxica.

You: cuáles son las diferencias entre un sociópata y un psicópata

A menudo se utilizan estos términos de manera intercambiable, pero existen diferencias significativas entre un sociópata y un psicópata.

Joe Goldberg es ¿psicópata o sociópata?

Un sociópata se refiere a una persona que carece de conciencia moral y empatía hacia los demás . A menudo son manipuladores y pueden tener problemas para cumplir con las normas y las leyes. Sin embargo, a diferencia de los psicópatas, los sociópatas son capaces de sentir emociones y tienen relaciones interpersonales.

Por otro lado, un psicópata se refiere a una persona con un trastorno de personalidad antisocial grave. Los psicópatas carecen de empatía y conciencia moral, y pueden ser violentos y peligrosos. A menudo tienen problemas para controlar sus impulsos y pueden tener dificultades para sentir emociones.

En resumen, las diferencias son claras. Un sociópata se refiere a una persona que carece de conciencia moral y empatía hacia los demás, mientras que un psicópata se refiere a una persona con un trastorno de personalidad antisocial grave que carece de empatía y conciencia moral y pueden ser violentos y peligrosos.

Entonces el protagonista de You es ¿psicópata o sociópata?

Desde su estreno, Joe fue analizado por varios psiquiatras en las redes sociales, donde señalaban que lo más posible es que fuera un sociópata. Sin embargo, su creadora, Sera Gamble, ha querido aclarar que en realidad Joe no lo es .

Mucho se ha hablado en las redes sociales si Joe es un psicópata o un sociópata.

“Joe no es un sociópata. Matar no es fácil para Joe, pero obviamente tiene algo dentro de él que le permite cruzar esa línea en lo que considera circunstancias extremas… Las personas que hacen cosas malas no son tan diferentes de las que no”, explicó Gamble.

Es que la serie de Netflix ha tratado de retratar desde el inicio de la serie a Joe como un personaje con trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como psicopatía.

De qué se trata You

Es una serie de televisión estadounidense creada por Greg Berlanti y Sera Gamble. La serie se estrenó en Netflix en 2018, con una primera temporada compuesta por 10 episodios. Luego llegó una segunda temporada, que se estrenó en 2019, una tercera temporada que se estrenó en 2021 y la cuarta en 2023.

Si bien la serie ha cambiado mucho con el paso de las temporadas, la serie sigue la historia de Joe Goldberg, un joven bibliotecario que se obsesiona con Beck, una joven escritora. A medida que se acerca a Beck, Joe comienza a utilizar su inteligencia y habilidades para manipular a las personas a su alrededor con el fin de acercarse a ella. A medida que su obsesión crece, Joe se ve obligado a tomar medidas cada vez más extremas para mantener su relación con Beck a salvo de las personas que podrían interponerse en su camino. La primera temporada se trató de la adaptación de la novela homónima de Caroline Kepner.

Cuándo se estrena la quinta temporada de You

En este 2025 se espera el estreno de la quinta temporada, la cual llegará a la plataforma de streaming en dos partes, la primera se estrenará el próximo 24 de abril.