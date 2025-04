Netflix: cuáles son las referencias escondidas presentes en la temporada 7 de Black Mirror

Black Mirror es de las series más importantes en la industria del sétimo arte. Desde su estreno en 2011, ha sido nominada a 99 premios por sus historias distópicas acerca de las relaciones humanas en compañía de la tecnología.

“Charlie Brooker sigue tirando de la manta bajo nuestros pies de formas emocionantemente ambiciosas. Otra tanda de episodios que te dejarán con la boca abierta", aseveró el medio estadounidense Collider sobre Black Mirror.

La serie ha logrado recibir múltiples críticas positivas. Es por ello que Netflix optó por estrena una séptima temporada con algunas referencias ocultas.

Netflix: Las referencias ocultas presentes en la temporada 7

Las referencias ocultas fueron confesadas por Charlie Brooker y su coproductora Jessica Rhoades en una entrevista para el medio “The Independent”. Ahí revelaron que cada episodio contaba con un objeto secreto en diversas escenas. “Son pequeñas bromas y chistes para amenizar las cosas en un entretenimiento tan divertido y ligero”, destacó el escritor.

Algunas de las menciones presentes en la serie son:

Episodio uno: “Una pareja cualquiera”

El episodio se centra en la historia Amanda y Mike, una pareja aparentemente normal que sufre un revés en su futuro cuando la Amanda sufre un colapso que deriva en un coma. Esto deriva a que el joven utilice una alternativa tecnológica para intentar volver a la normalidad, con pocos resultados.

"Una pareja cualquiera", Black Mirror, temporada 7, episodio 1.

Ahora bien, mientras cenan por su aniversario, se escucha de fondo la canción ‘Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)’ de Irma Thomas. Este tema siempre se encuentra presente en la serie. La primera vez que apareció fue en el episodio “Quince millones de méritos”, de la primera temporada.

Episodio tres: “Hotel Reverie”

En este capítulo, la serie narra la historia de Brandy Friday, una actriz que es contratada para rehacer una cinta de los años 40 con tecnología revolucionaria. Durante el rodaje, conoce a Dorothy Chambers, con quien empieza a sentir una conexión.

La búsqueda de Brandy hace alusión a “Loch Henry” (Netflix)

Para investigar sobre Chambers, Brandy entra a YouTube y escucha el podcast de Pia y Davis. Ambos aparecen durante el episodio “Loch Henry” de la sexta temporada. Asimismo, los videos de la barra lateral hacen referencia a otro episodio de la misma temporada “Demonio 79″.

Episodio seis: “USS Callister: Infinito”

Finalmente, “USS Callister: Infinito” es una referencia en si misma, dado que es la secuela del primer episodio de la cuarta temporada. Sin embargo, además de eso, un personaje del capítulo “Demonio 79″ aparece en la batalla final.