Netflix “cierra la grieta” argentina: el bizarro comercial de Stranger Things 5 con Maslatón, Rebord y Luli Ofman

Antes de finalizar el año, Netflix Argentina decidió calentar los motores para el desenlace de Stranger Things 5 con una publicidad que nadie vio venir. Bajo el lema “Estas fiestas hay que cerrar la grieta (del Upside Down)”, la plataforma de streaming unió a figuras de distintos partidos políticos en una publicidad cargada de referencias a la actualidad nacional.

Hawkins es como Argentina: la sorprendente publicidad de Netflix por el final de Stranger Things 5

El comercial no escatima en caras conocidas de los medios y redes sociales de Argentina. En situaciones cotidianas de Navidad y Año Nuevo, el video presenta un desfile de protagonistas que representan las tensiones políticas actuales: Carlos Maslatón, Tomás Rebord, Luli Ofman (la reconocida figura de TN que lanza su icónico latiguillo “con la tuya”), Marilú (la influencer libertaria del stream Carajo) y hasta Boffe (el popular youtuber también hace su aparición especial).

El toque maestro lo da la banda sonora: una versión cumbia de la mítica canción de apertura de la serie, que le pone el ritmo justo al clima de fiesta (y de tensión) que se vive en las mesas argentinas de fin de año.

Se cierra la grieta. Se termina Stranger Things. pic.twitter.com/IPpjvE1ff7 — xılɟʇǝuǝɥɔ (@CheNetflix) December 18, 2025

¿Cuándo se estrena el final de Stranger Things 5?

Mientras en Argentina se debate “la grieta”, en Hawkins la batalla es por la supervivencia. La quinta temporada, que se sitúa en el otoño de 1987, marcará el enfrentamiento final contra Vecna. Con el pueblo en cuarentena y el gobierno buscando a Once (Eleven), el grupo de amigos deberá unirse por última vez.

Para que no te pierdas nada, tomá nota del calendario de estrenos en Netflix (horario ARG):

Volumen 1: Ya disponible.

Volumen 2: 25 de diciembre a las 10 PM.

El gran final: 31 de diciembre a las 10 PM.

Stranger Things no es solo una serie de ciencia ficción; es un homenaje a los años 80 que marcó a toda una generación. Este diciembre, el misterio sobrenatural que comenzó con la desaparición de Will Byers llega a su fin, y Netflix Argentina decidió que la mejor forma de despedirla es recordándonos que, aunque estemos en mundos diferentes, el peligro (o el Upside Down) nos afecta a todos por igual.