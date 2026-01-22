Netflix 2026: la serie romántica de 8 capítulos que cautiva con su trama

Durante las últimas horas, las visitas en Netflix incrementaron de manera significativa debido al sorpresivo estreno de una romántica serie canadiense. La producción de la que todos están hablando en redes sociales tiene 8 capítulos en total que duran alrededor de 44 minutos cada uno.

La propuesta audiovisual de Netflix es una adaptación de la novela juvenil Finding Her Edge de Jennifer Iacopelli, y fue desarrollada por Shelley Scarrow y Jeff Norton, mientras que en la dirección sobresalen Shamim Sarif y Jacqueline Pepall.

La nueva serie romántica de Netflix referenciada previamente se llama Bailando sobre hielo, aunque el título original es Finding Her Edge. En cuanto a las búsquedas internas de la plataforma, la producción se puede encontrar tanto en español como en inglés y ya está disponible en toda Latinoamérica.

La producción de Netflix sugerida se filmó en Canadá.

De qué trata la serie Bailando sobre hielo

De acuerdo con la reseña que sobresale en la plataforma de Netflix, la serie sigue de cerca la historia de una joven talentosa que lucha por destacar en el competitivo mundo del patinaje artístico sobre hielo, mientras lidia con desafíos personales y relaciones complejas.

A medida que avanza la trama dentro de la serie, la protagonista debe equilibrar sus sueños, las presiones de la competencia y los sentimientos que surgen por un compañero inesperado, enfrentándose a decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Con romance, rivalidad y momentos de tensión sobre la pista, la producción de Netflix combina drama y deporte en una trama que atrapa desde el primer capítulo, perfecto para ver durante el fin de semana.

Reparto de la serie Bailando sobre hielo

Madelyn Keys como Adriana Russo.

Cale Ambrozic como Brayden Elliott.

Olly Atkins como Freddie O’Connell.

Alexandra Beaton como Elise Russo.

Alice Malakhov como Maria Russo.

Millie Davis como Riley Monroe.

Harmon Walsh como Will Russo.

Meredith Forlenza como Camille St-Denis.

Niko Ceci como Charlie Monroe.

Yona Epstein-Roth como JJ Harmon.

Tráiler de la serie Bailando sobre hielo