Murió Peter Greene, el inolvidable actor de La Máscara y Pulp Fiction

Luego de construir una carrera actoral repleta de éxitos, el actor Peter Greene murió a sus 60 años. De acuerdo con la información que se oficializó en su momento, el también productor estadounidense fue encontrado sin vida en su residencia de Nueva York.

Tras conocerse los hechos, circularon varias especulaciones al respecto del fallecimiento de Peter Greene, pero lo cierto es que la familia del actor se aferró a la privacidad que el momento amerita. Aun así, el que fue su representante, Gregg Edwards, ofreció algunos detalles sobre el hecho que conmovió a miles.

Peter Greene, el actor estadounidense que fue también conocido por participar en ficciones como The Bounty Hunter.​

Sin revelar demasiado, Edwards dijo que los vecinos fueron quienes reportaron la situación después de notar que la música en su casa seguía escuchándose tras más de 24 horas. Continuamente, el exrepresentante de Peter Greene se refirió al ser humano con el que trabajó durante muchos años.

“Era un tipo fantástico. Posiblemente, uno de los mejores actores de reparto del planeta; ha trabajado con todo el mundo”, confesó Edwards conmovido por la situación. Por último, pero no menos importante, Gregg añadió: “Simplemente un hombre muy amable”.

Dentro y fuera de Hollywood, la carrera actoral de Peter Greene fue aclamada durante años después de participar en proyectos como La Máscara, Tiempos Violentos y Pulp Fiction. Claro que, antes de hacerse notar en dichas ficciones, el estadounidense construyó su camino de manera impecable.

Quién fue Peter Greene en vida

Desde los márgenes del cine independiente hasta quedar inmortalizado en algunas de las películas más icónicas de los años 90, Peter Greene construyó una carrera marcada por personajes extremos y memorables. Nacido en Montclair, Nueva Jersey, el actor dio sus primeros pasos en la industria con roles intensos que rápidamente llamaron la atención de la crítica y del público.

Peter Greene durante el papel que personificó en la ficción La Máscara.

El golpe definitivo a la fama llegó en 1994, cuando el estadounidense realizó la interpretación de Zed en Pulp Fiction y ese hecho lo transformó en uno de los villanos más perturbadores del cine moderno.

Ese mismo año volvió a dejar huella al convertirse en el antagonista principal de The Mask, enfrentándose al carisma arrollador de Jim Carrey y compartiendo escena con Cameron Diaz. Su presencia en pantalla, siempre cargada de tensión, lo posicionó como una figura clave para dar vida a personajes oscuros.

Peter Greene durante su actuación en Pulp Fiction.

Lejos de retirarse, Greene continuó trabajando hasta sus últimos días. Según trascendió a través de su representante, el actor estaba involucrado en nuevos proyectos, entre ellos un documental de fuerte contenido político que abordaba el retiro de fondos del gobierno federal estadounidense a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una muestra de que su interés creativo seguía tan activo como siempre.