Luto en Hollywood: murió un reconocido actor de Los Vengadores y Capitán América y el dolor es total

El reconocido actor estadounidense Robert Redford falleció a los 89 años en su residencia de Utah, según confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, mediante un comunicado oficial.

Robert Redford, fundador del Instituto Sundance, ríe durante la conferencia de prensa inaugural del Festival de Cine de Sundance 2017, el jueves 19 de enero de 2017, en Park City, Utah. El festival de cine anual se celebra del jueves al 29 de enero. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP)

El comunicado añade que la emblemática estrella de Hollywood, fundador también del Festival de Sundance, murió mientras dormía en las montañas cerca de Provo. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

La admirable carrera artística de Robert Redford

Robert Redford, nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, se destacó al inicio de su carrera por interpretar papeles de galán que conquistaron al público gracias a su carisma y talento.

Comenzó participando en algunas series y películas, hasta que en 1966 el director Arthur Penn lo eligió para protagonizar La jauría humana junto a Marlon Brando, marcando el inicio de una carrera profesional exitosa.

Robert Redford. 1998 en Algo muy personal. (AP)

El legado de Redford trascendió la actuación, participando en películas de corte político como The Candidate y All the President’s Men, consideradas por The New York Times como piezas clave de su filmografía.

Entre 1974 y 1976, se consolidó como uno de los actores más populares de la industria estadounidense, participando en tres de las películas más taquilleras de 1974. Su relación profesional con el director Sydney Pollack se tradujo en siete colaboraciones, incluyendo Jeremiah Johnson y Out of Africa.

En esta foto de archivo de 1969, los actores Robert Redford (izquierda), como Sundance Kid, y Paul Newman como Butch Cassidy aparecen en esta escena de la película "Butch Cassidy and the Sundance Kid". (AP)

Además de actuar, Redford se destacó como director y tuvo roles estelares en clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, Tal como éramos, El golpe y Todos los hombres del presidente. En Legal Eagles (conocida en Argentina como Peligrosamente juntos) compartió cartel con Debra Winger y Daryl Hannah, incursionando en la comedia criminal.

A lo largo de su carrera, el impulsor del movimiento independiente de Sundance —uno de los más influyentes de la industria cinematográfica— ganó dos premios Oscar: el primero en 1981 como director de Gente corriente y un Oscar honorífico en 2002 por su trayectoria. Además, recibió tres nominaciones: en 1974 como actor por El golpe y en 1995 como director y productor por Quiz Show.

Más allá del arte, Redford mostró un compromiso constante con causas sociales, especialmente relacionadas con el medio ambiente, lo que le valió el título de Caballero de las Artes y las Letras otorgado por el Ministerio de Cultura de Francia.