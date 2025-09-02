Luto en Hollywood: falleció un reconocido actor de Crepúsculo y el dolor es total.

El reconocido actor canadiense Graham Greene, célebre por su extensa trayectoria en cine y televisión y recordado especialmente por su papel en la película Danza con lobos —interpretación que le valió una nominación al premio Oscar—, falleció a los 73 años, dejando un gran vacío en la industria artística internacional.

Según confirmó su representante a la revista People, Graham venía atravesando complicaciones de salud desde hacía un tiempo, situación que finalmente derivó en su fallecimiento.

Graham Greene.

La noticia generó gran conmoción en el mundo del espectáculo, donde el actor era muy querido y respetado por colegas y fanáticos.

En el comunicado que confirmó la triste noticia, el manager del actor destacó sus valores y su legado con sentidas palabras: “Graham Greene amaba todo lo que hacía por su pueblo y por el mundo. Era un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente. Te amamos, hermano. Que Dios te bendiga. Por fin sos libre”, expresó con profunda emoción.

La extensa carrera artística de Graham Green

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, Ontario, dentro de la Reserva de las Seis Naciones. Desde joven sintió la vocación por la actuación, aunque antes de dedicarse de lleno al mundo artístico desempeñó distintos oficios.

En 1974 se graduó en el Programa del Centro de Teatro Indígena y, poco a poco, comenzó a abrirse camino en producciones profesionales tanto en Canadá como en Inglaterra. Su primera aparición en la pantalla llegó en 1979 con la serie The Great Detective y, algunos años más tarde, dio el salto al cine con la película Running Brave.

Desde entonces, Graham Greene se convirtió en una figura clave para visibilizar a los actores de pueblos originarios en Hollywood, especialmente durante el final de los años 80 y la década del 90. Su porte imponente y su gran capacidad dramática hicieron que fuera elegido para un papel que marcaría un antes y un después en su trayectoria.

En 1991 interpretó a Kicking Bird/Ziŋtká Nagwáka, uno de los miembros más influyentes de la tribu que comparte la historia con el protagonista de Danza con lobos. La superproducción dirigida y protagonizada por Kevin Costner arrasó en la taquilla y en la temporada de premios: consiguió 12 nominaciones al Oscar y ganó 7 estatuillas. Greene fue uno de los candidatos en la categoría de mejor actor de reparto, un reconocimiento que lo catapultó internacionalmente.

Tiempo después, en una entrevista de 2017 con Reader’s Digest Canada, el actor reveló con humor qué fue lo que más recordaba del rodaje: “Mi caballo”.

“Nos llevábamos de maravilla. El último día de rodaje, un chico se me acercó y me dijo que había sido suyo; resultó que había tenido que venderlo. Después de filmar, fui a ver a los productores y les dije, ‘asegúrense de que este chico recupere su caballo y descuéntenlo de mi sueldo si es necesario’”, recordó Greene con cariño sobre su experiencia en Danza con lobos.

Tras este papel emblemático, el actor canadiense continuó construyendo una carrera sólida y versátil, participando en numerosas producciones que lo convirtieron en un rostro reconocido internacionalmente. Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas y series como Maverick, Duro de matar 3, la saga de Crepúsculo, Milagros inesperados, Apuesta maestra, Thunderheart, Skins y Transamerica, entre otras.

En el ámbito televisivo, Graham Greene también dejó su huella participando en numerosas series que reforzaron su reconocimiento internacional. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Northern Exposure, Lonesome Dove: The Series, Wolf Lake, The Red Green Show, Defiance, Echo, Riverdale, The Last of Us, 1883 y Tulsa King, entre muchas otras producciones.