Los mensajes privados de Taylor Swift y Blake Lively que revelarían una estrategia clave contra Justin Baldoni

Durante las últimas horas, una serie de mensajes privados intercambiados entre Taylor Swift y Blake Lively quedaron expuestos en el marco de un conflicto judicial que involucra al director y actor Justin Baldoni, generando un fuerte impacto mediático que se intensifica conforme pasan las horas.

Las conversaciones, incorporadas como parte de documentos presentados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, revelan comentarios irónicos y despectivos que suman tensión a una disputa ya cargada de controversia en torno a la película Romper el círculo.

Los textos en cuestión, difundidos a través de escritos judiciales, muestran cómo Taylor Swift y Blake Lively se habrían referido de manera interna a Baldoni mientras analizaban el avance del litigio. En uno de los fragmentos más citados, la cantante escribió: “Esta p*rra sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto”, una frase que la defensa del director ubicó en diciembre de 2024. Por su parte, los abogados de Lively no negaron la autenticidad del mensaje.

Taylor Swift y Blake Lively.

Qué dicen los mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively

Cabe mencionar que, el enfrentamiento judicial tuvo su origen a fines de 2024, cuando Blake Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual y supuestas represalias durante la producción de Romper el círculo. El director negó categóricamente las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria, que más tarde fue desestimada por el juez Lewis J. Liman.

A pesar de ese revés legal, el caso continuó avanzando y mantuvo la atención pública debido al alto perfil de los involucrados. En los nuevos mensajes revelados aparece la interna creativa del proyecto. Por ello se dio a conocer que Lively le solicitó a Swift su respaldo para una versión modificada del guion de la película, admitiendo incluso no haber leído el texto completo.

Pruebas que complicarían a Blake Lively en la justicia.

Frente a esto, la cantante respondió con un gesto de lealtad: “Haría cualquier cosa por vos”. Sin embargo, la defensa de la actriz sostuvo que ese apoyo no implicó una participación directa en decisiones artísticas. Aun así, hay que remarcar que las conversaciones incluyen expresiones aún más contundentes de Lively, quien se refirió a Baldoni como “este imbécil director de mi película” y lo calificó de “payaso” y “alguien que ahora se cree escritor”.

En otro tramo, destacó el rol protector de su entorno al describir a Swift y a Ryan Reynolds como sus “dragones”, en alusión a su respaldo incondicional durante el proceso. Con todo esto, los abogados de Baldoni intentaron citar a Swift como testigo; pero una portavoz aclaró que la artista no participó del rodaje ni de las decisiones creativas, y que su único vínculo con la producción fue autorizar el uso de una canción. El juicio, previsto para mayo, podría aportar nuevas revelaciones sobre este conflicto que sigue sumando capítulos.

Mensajes revelados entre Taylor Swift y Blake Lively.

Cuál fue el proceso judicial que se desestimó

Aunque una de las acciones legales fue desestimada por la Justicia, el expediente no quedó cerrado. El juez rechazó la contrademanda presentada por Baldoni, pero la denuncia original de Blake Lively continúa en trámite, lo que mantiene activo el proceso judicial y permite que sigan incorporándose pruebas y documentos al caso.