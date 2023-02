Liam Neeson no fue James Bond por un ultimátum de su esposa: así fue la pelea entre ellos

Liam Neeson es uno de los actores hollywoodenses más célebres de las últimas décadas, siendo principalmente conocido por sus papeles en las películas La lista de Schindler, Búsqueda Implacable y Star Wars: la amenza fantasma.

El exitoso actor contrajo matrimonio con Natasha Richardson en el año 1994 y su amor se prolongaría hasta la eternidad con el fallecimiento de la actriz en el año 2009. Del fruto de su amor salieron dos hijos: Micheál y Daniel, de 27 y 26 años, respectivamente.

¿Por qué Liam Neeson rechazó ser James Bond?

En una entrevista con la revista Rolling Stones, Liam Neeson confesó que rechazó ser James Bond debido a un ultimátum de su esposa Natasha Richardson.

En los años ‘90 el actor se encontraba en la cresta de su carrera actoral, en gran parte gracias a su actuación en La lista de Schindler. Fue entonces cuando, la productora del “agente 007″, Bárbara Broccoli, se contactó para ofrecerle el papel.

Liam Neeson junto a su esposa Natasha Richardson. Foto: web

“Había salido ‘La lista de Schindler’ y Bárbara [Broccoli] me había llamado un par de veces para preguntarme si estaba interesado, y le dije: ‘Sí, me interesaría’. Y luego, mi encantadora esposa [Natasha Richardson], Dios la tenga en su gloria, me dijo mientras íbamos por la ruta en las Carolinas: ‘Liam, quiero decirte algo: si interpretas a James Bond, no nos casamos’” recordó el actor.

“Ella me dio un ultimátum sobre James Bond. ¡Y lo decía en serio! Vamos, hay todas esas hermosas chicas en varios países metiéndose y levantándose de la cama. ¡Estoy seguro de que gran parte de su toma de decisiones se basó en eso!” aseguró Neeson.

¿Qué opina Liam Neeson del presente de Star Wars?

Liam Neeson interpretó a Qui-Gon Jinn en Star Wars: Episodio I La amenaza fantasma y tuvo un reciente cameo en el spin-off Obi-Wan Kenobi. En la mencionada entrevista con la revista Rolling Stones, el actor se refirió al presente de la franquicia.

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Foto: Web

“Hay tantos spin-offs de ‘Star Wars’. Para mí se está diluyendo, le han quitado el misterio y la magia de una manera extraña” expresó el actor.

¿Por qué murió Natasha Richardson?

Natasha Richardson estaba de vacaciones en Canadá, en Mont-Tremblant, junto a Liam Neeson y su familia, cuando sufrió un accidente mientras esquiaba: la actriz cayó y se golpeó la cabeza, y tomó la decisión de rechazar ser tratada por la ambulancia.

Natasha Richardson falleció a los 45 años tras golpearse la cabeza en un accidente de esquí en la estación de Mont Tremblant, cerca de Québec. (web)

¿Cómo se llama la última película de Liam Neeson en Netflix?

Liam Neeson protagoniza Venganza Implacable, una película del año 2020 dirigida por Mark Williams que llegó a la plataforma de streaming Netflix y la revolucionó.

Venganza implacable, disponible en Netflix. Foto: Netflix

¿De qué trata Venganza Implacable?

Sinopsis: Un ladrón de bancos acepta entregar todo lo robado a cambio de una rebaja en la condena. Sin embargo, el FBI trata de culparlo de un crimen que no cometió y el criminal, un antiguo militar, usará todos sus recursos para limpiar su nombre.

