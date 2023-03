La realidad convertida en ficción: 5 series y películas basadas en casos reales argentinos

Historia de un clan: esta serie basada en el caso de los Puccio, retrata como Arquímedes Puccio iniciaba un nuevo negocio familiar secuestrando a empresarios de su entorno, escondiendo a sus víctimas y solicitando millonarios rescates para que no sean asesinados. Sin embargo, en medio de los secuestros, el clan torturaba a sus víctimas para asesinarlos una vez que cobraban el rescate. Este caso es uno de los más emblemáticos no solo por el sistema de tortura de los Puccio, sino también por la duda que todavía persiste, ¿realmente solo era Arquímedes Puccio, Alejandro Puccio y Daniel ‘Maguila’ Puccio los únicos involucrados en los secuestros o toda la familia era cómplice? ¿Realmente Silvia, Epifanía, Guillermo y Adriana no tenían nada que ver? Esta serie cuenta con 11 episodios y una sola temporada y actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma.