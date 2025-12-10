La impactante transformación de Peter Lanzani para la biopic sobre Luca Prodan que dejó a todos en shock

Recientemente, Peter Lanzani sorprendió a todos luego de compartir, por medio de las redes sociales, las primeras imágenes de la impactante transformación física a la cual se sometió para protagonizar la película biográfica sobre Luca Prodan, el inolvidable líder de la banda Sumo.

De acuerdo con la información que hasta la fecha se conoce, la película en cuestión abordará la formación artística de Prodan, enfocándose en su estancia en Roma y Londres. Para este proyecto, es importante destacar que Peter no solo figurará en el protagónico, sino que, además, destacará en la dirección de la cinta.

Peter Lanzani en la piel de Luca Prodan.

La transformación de Peter Lanzani para la biopic sobre Luca Prodan

Tal como se puede apreciar en las fotos adjuntadas, Peter Lanzani compartió en Instagram cómo lucirá en la biopic sobre Luca Prodan y, como es de suponer, sorprendió a todos con el look en cuestión.

El material expuesto destaca lo que sería una caracterización cruda del personaje, remarcando así una versión más edulcorada del músico a interpretar. Ahora bien, la película referenciada previamente se llamará Viejos vinagres y, hasta el momento, no tiene fecha de estreno.

Peter Lanzani durante las grabaciones de la biopic.

Se especula que la cinta podría lanzarse para el 2026 en las salas de cine y, posteriormente, presentarse dentro de grandes plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Disney+. Lo cierto es que la producción todavía se encuentra en la etapa de grabación, por lo cual, hay muchas incógnitas en el aire.

Así lucirá Peter Lanzani en su próximo proyecto audiovisual.

Aun así, durante una íntima charla que sostuvo con la Cadena 3, Lanzani anticipó que no pretenden hacer una biografía exacta del músico: “No somos muy fanáticos de las biopics, no es Rapsodia Bohemia. Tenemos mucha más libertad, es una película de personajes, de relaciones personales”.

Peter Lanzani transformó su aspecto físico para su próximo proyecto audiovisual.

Pese a lo antes referido, Peter Lanzani subrayó que tomó el proyecto con responsabilidad debido al gran legado que dejó Luca y las expectativas que se han generado sobre la película.