La dura vida de Bella Thorne antes de ser una chica Disney

Corría el año 2010 cuando Bella Thorne conquistó los corazones de millones de niños y adolescentes alrededor del mundo, con su personaje de “Cece Jones” en A todo ritmo, programa de televisión transmitido por Disney Channel.

Si bien Bella contaba con papeles previos, en las series Dirty Sexy Money y y Own Worst Enemy, fue con “Cece” que saltó a la fama mundial como un ídola teen y se convirtió en una “chica Disney”.

Bella Thorne junto a Zendaya Coleman en A todo ritmo. Foto: Disney

Luego de su paso por el Estudio del ratón, actuó en películas como Blended, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, la serie de películas The Babysitter, The Duff, Amityville: The Awakening, Infamous, Measure of Revenge y la serie American Horror Stories.

Bella Thorne en American Horror Stories. Foto: Star+

Además, Bella escogió también el camino de la música y la dirección cinematográfica. En el 2011 lanzó su sencillo debut, “Watch Me”, que se ubicó en el puesto 86 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Desde entonces, lanzó el EP Made in Japan en 2012 y el EP Jersey en 2014. Hizo su debut como cineasta en 2019, dirigiendo la película para adultos Her & Him, con la que ganó un premio Pornhub Visionary.

La dura infancia y juventud de Bella Thorne

Bella Thorne nació en Pembroke Pines, Florida, el 8 de octubre de 1997. Es hija de Tamara Thorne y Delancey Reinaldo Thorne, quien falleció en un accidente de tráfico en el año 2007.

Producto de la muerte de su padre, su vida se encrudeció no solo por la gran pérdida sino, por falta de estabilidad económica, lo que la llevó a vivir en un aérea suburbana de Estados Unidos.

Bella Thorne de niña en The O.C Foto: Warner Bros

Para ayudar a su madre y tres hermanos menores, Bella salió a trabajar como actriz infantil, mientras continuaba con sus estudios desde casa, ya que, sufría bullying en el colegio por ser disléxica. Mejoró su aprendizaje después de asistir a un centro de aprendizaje, pero en 2010, admitió que superó la dislexia al leer con cuidado todo lo que tenía a su alrededor, incluyendo, cajas de cereales.

Bella Thorne Foto: Instagram

En 2019, reveló haber sufrido abusos sexuales mientras trabajaba para Disney entre los 6 y los 14 años. En junio del mismo año, Bella padeció un robo por parte de piratas informáticos, quienes se adueñaron de fotos en las que estaba desnuda. Frente a la extorsión por parte de los criminales, la actriz decidió publicar las fotografías ella misma.