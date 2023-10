Jennifer Aniston y Courtney Cox se besaron y dejaron sin aliento a los fanáticos de Friends

Con el correr de los años, son muchas las sitcoms icónicas que cosechan fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, la más nombrada de todas continúa siendo Friends.

Sus personajes se clavaron en el corazón de los televidentes, que hoy disfrutan de seguir las vidas de los actores a través de las redes sociales. Pese a que han pasado años desde el lanzamiento de la tira, el elenco continúa conservando un estrecho vínculo de amistad.

Hace poco, con motivo del cumpleaños de Courtney Cox, que intrepretó a Monica, Jennifer Aniston, Rachel, subió una imagen que fue furor en Instagram y dio vueltas al mundo entero.

Las actrices son amigas hace años. Foto: Google Images

En la postal, las actrices, íntimas amigas, posaron dándose un beso. Por el color de la foto y su toque retro, pronto se supo que se trataba de una fotografía vieja que recién ahora veía la luz.

“Me gustaría tomarme un momento para desearle a mi querida Courtney el mejor de los cumpleaños. Si tuvieron la suerte como para conocerla, ya saben lo increíble que es. Tiene el corazón enorme y es de las humanas más generosas del mundo. Te amo. Feliz cumpleaños”, le escribió Aniston a Cox.

Jennifer Aniston habló con la cruda verdad sobre sus fracasos amorosos

Jennifer Aniston es de esas celebridades que todos se preguntan porqué están solteras. Recordemos que, la actriz mantuvo un matrimonio entre el 2015 y el 2018 con Justin Theroux, y, si bien circuló el rumor de su reconciliación con Brad Pitt, en el presente no ha oficializado su amor con nadie.

Sobre ello habló sin filtro en una entrevista con WSJ. Magazine, donde declaró: “Es un área donde falta un poco”, en referencia a que es un aspecto de su vida que le ha costado. En este sentido, agregó: “Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, ya que proviene de un matrimonio fallido entre Nancy Dow y John Aniston.

“No me gusta la idea de sacrificar quién sos o lo que necesitás, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola”, expresó sin filtro la actriz, quien rememoró su relación con Brad Pitt y Justin Theroux. “Sigue siendo un desafío para mí estar en una relación”, reflexionó Aniston, quien acto seguido habló de sus matrimonios fallidos: “Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”.