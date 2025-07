¡Irreconocibles! La impactante transformación física de los personajes de Stranger Things, a casi 10 años del estreno de la serie

Por muy sorprendente que parezca, ya pasaron 9 años del aclamado estreno de Stranger Things, una de las series más consumidas de Netflix durante la última década. Tal como se anunció en su momento, el famoso thriller de ciencia ficción llegará a su fin próximamente, con la emisión de la 5ta temporada. Ahora bien, antes de que tal acontecimiento suceda, es importante destacar el cambio físico que hicieron sus protagonistas principales durante el extenso tiempo de grabación que marcó un antes y un después en sus vidas.

Como es de suponer, estos últimos 9 años los personajes que hicieron historia en la pantalla chica a través de "Stranger Things“, fueron presentando cambios físicos notorios y, mediante este artículo, destacaremos cada uno de estos.

El antes y después: el cambio de los actores de Stranger Things

En principio, hay que resaltar el cambio físico de Caleb McLaughlin, quien figura en Stranger Things como Lucas Sinclair. El actor estadounidense es el mayor del elenco y, tal como se aprecia en la primera foto adjuntada, su nueva apariencia es imponente, sobre todo si se compara con quien fue hace más de 7 años.

Cambio de imagen de Caleb Mclaughlin de "Stranger Things".

En la actualidad, Caleb se destaca dentro del mundo de la moda y, además, trabaja como productor y director de su propio pódcast llamado: “Sacrilege: Curse of the Mbirwi”.

Por su parte, también sobresale el cambio físico de Sadie Sink, quien se sumó al elenco durante la segunda temporada personificando a Max Mayfield. El papel de la actriz estadounidense causó tanto furor que la propia Taylor Swift la seleccionó para que protagonizara el cortometraje “All Too Well: The Short Film”, mismo que ganó como mejor video musical en los Grammy.

Cambio de imagen de Sadie Sink de "Stranger Things".

Después, está Gaten Matarazzo, quien figura en Stranger Things como Dustin Henderson. El actor estadounidense mencionado se ganó el corazón del público desde el minuto uno con su talento para la actuación y su inesperada capacidad para cantar.

Tales dotes le sirvieron a Gaten para conseguir roles importantes en musicales como Sweeney Todd y Dear Evan Hansen.

Cambio de imagen de Gaten Matarazzo de "Stranger Things".

En cuanto a Millie Bobby, quien fue Eleven en la exitosa serie de Netflix, tuvo uno de los cambios físicos más impactantes y, por su talento en la actuación, no solo conquistó Hollywood, sino que además fue nombrada una de las personas más influyentes dentro de la industria cinematográfica, esto según la revista Time (2018).

Cambio de imagen de Eleven de "Stranger Things".

En ese sentido, Noah Schnapp, actor que personificó a Will Byers en Stranger Things, también ha causado todo tipo de revuelos en la web, no solo por su transformación física, sino también por las confesiones que ha hecho sobre su orientación sexual.

Cambio de imagen de Noah Schnapp de "Stranger Things".

No obstante, figura Finn Wolfhard, quien se destaca como Mike Wheeler dentro de la serie. Después de la fama obtenida con Stranger Things, el actor pudo comenzar a dar sus primeros pasos como director de cortometrajes musicales.

Cambio de imagen de Finn Wolfhard de "Stranger Things".

Sin lugar a dudas, la emisión de esta serie de Netflix no solo permitió que los fanáticos disfrutaran de una historia cinematográfica diferente, sino que, además, les ofreció un camino lleno de éxito a sus protagonistas, quienes hoy se muestran como todos unos profesionales en la industria actoral.