Hugh Grant avergonzado y arrepentido: la película que el actor hubiera deseado jamás haber hecho

Hugh Grant es uno de los actores británicos más famosos, siendo conocido por su papeles en los films Un lugar llamado Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, El diario de Bridget Jones, entre muchos otros.

En el presente, el actor se encuentra celebrando el estreno de Calabozos y Dragones: honor entre dragones, película basada en el mítico juego de mesa coprotagonizado por el mismo y Chris Pine que llegó a los cines el 30 de marzo.

La película a cargo de Paramount Pictures, trata sobre “un encantador ladrón y un grupo de aventureros que se embarcan en una búsqueda épica para recuperar una reliquia perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, su aventura se tuerce peligrosamente cuando se meten en problemas con la gente equivocada”, arrojó la sinopsis.

Hugh Grant en Calabozos y Dragones: honor entre dragones. Foto: Paramount Pictures

¿Cuál es la película que Hugh Grant hubiera deseado jamás haber hecho?

En una entrevista para The Late Late Show en la que Hugh Grant y Chris Pine promocionaron su nueva película, fueron invitados a jugar “Spill Your Guts or Fill Your Guts”, una especie de “verdad o reto” con el que James Corden, host del programa, aprovechó para preguntarle de todo a aquellos.

De no responder, los actores se verían ante la obligación de comer o beber algo desagradable, por lo que no tuvieron más remedio que ceder antes las preguntas.

Hugh Grant

Fue así que Grant se vio obligado a responder lo siguiente: “Si pudieras eliminar una película de tu página de IMDB, ¿cuál sería?”.

“La cuestión es que me haría feliz destrozar mi página de IMDB, mi [currículum], porque realmente me especialicé en ser mal actor durante décadas. Ahora he mejorado” comenzó respondiendo Grant, sin pelos en la lengua.

Hugh Grant

“Le pido disculpas al resto de los maravillosos colegas que trabajaron conmigo en cualquiera de estas películas al decir que es mala” prosiguió Grant ajustando su crítica para hacerla más sutil, aunque finalmente reveló cuál es el film en cuestión: The Lady and the Highwayman.

Hugh Grant en The Lady and the Highwayman. Foto: John Hough

The Lady and the Highwayman es una película de bajo presupuesto hecha para televisión del año 1988, que trata sobre un señor (Hugh Grant) forajido que protege a una heredera del siglo XVII de su primo criminal y de la amante (Emma Samms) de Carlos II (Michael York).

Más sobre Calabozos y Dragones: ¿Cómo fue recibida por la crítica y el público?

Calabozos y Dragones: honor entre dragones fue recibida con grandes elogios entre la crítica y el público, siendo calificada por Rotten Tomatoes, sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, con un 91% de aprobación, a lo que se le sumó un 93% de críticas positivas basado en 1000 comentarios.