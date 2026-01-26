Hija del Fuego llega a El Trece: cuándo se estrena la exitosa serie protagonizada por la China Suárez

Después del éxito que recaudó tras su debut en Disney+ durante el 2025, El Trece decidió emitir en su pantalla Hija del fuego: La venganza de la bastarda, serie que destaca a la China Suárez como protagonista. Para llevar a cabo tal accionar, el canal informó sobre la fecha del estreno de tal proyecto y la euforia es total.

De acuerdo con la información oficial que ya circula en redes sociales, el próximo lunes (2 de febrero) a las 21:15 horas, la serie que protagoniza la China Suárez se estrenará de forma oficial en El Trece. Mientras la emisión de tal proyecto se visualiza en pantalla, El Trece cierra ciclo con la repetición de El Encargado.

portada de la serie

Por su parte, hay opiniones encontradas sobre el estreno de Hija del Fuego en El Trece. Según los expertos en rating, la directiva del canal no tomó la decisión más acertada al colocar la serie en el horario establecido. Esto debido al bajo rating que le dejarían en Telenoche.

En ese sentido, algunos sostienen que a la serie le iría mejor si se transmitiera en marzo, con los buenos pisos que le podría dejar Guido Kaczka. De cualquier forma, la decisión ya fue tomada y quienes no han visto tal proyecto en escena están espectantes.

La serie protagonizada por la China Suárez llega a El Trece.

De qué trata la serie protagonizada por la China Suárez

La Hija del fuego: la venganza de la bastarda se estrenó este 19 de noviembre en Disney+ y cuenta con 22 capítulos en total. La trama se articula con la llegada de Letizia, una enigmática mujer extranjera que conmociona a un reservado pueblo patagónico al anunciar su compromiso con un poderoso empresario local. No obstante, bajo esta fachada de romance y prosperidad se esconde una oscura verdad: Letizia es la pieza central de una calculada y sangrienta venganza.

El personaje de Eugenia Suárez en búsqueda de venganza

A medida que gana la confianza del entorno, la protagonista principal de Disney+ pondrá en marcha un plan que devela los crímenes más brutales en un pueblo que, como telón de fondo, esconde profundos y viejos secretos.