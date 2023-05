Fue secuestrada, estuvo desaparecida casi 6 años y la reconocieron por un documental de Netflix

El 4 de julio del 2017, Kayla Unbehaun de 9 años fue secuestrada por su madre, Heather Unbehaun, en Illinois, Estados Unidos. Su terrible historia fue contada en el documental Misterios sin resolver de Netflix, una producción que se une a las tantas que la plataforma tiene sobre casos criminales y que son furor entre los usuarios.

El padre era quien tenía la custodia de la niña, cuya madre se encontraba en prisión. En una visita de ambos a la recluta, esta raptó a Kayla y desapareció con ella durante casi 6 años, sin dejar rastro alguno lo que convirtió el caso en un verdadero misterio.

La historia tomó un giro inesperado cuando el dueño de un pequeño negocio en Carolina del Norte, vio entrar a Kayla junto a su madre y secuestradora a su tienda. Este hombre había visto el documental de Netflix y se asombró por el parecido entre la joven que tenía enfrente y la chica de la serie.

La desaparición de Kayla Unbehaun en manos de su madre. Foto: web

Ante la duda, el hombre hizo la denuncia y resultó que la joven que entró a la tienda era, efectivamente, Kayla, quien tiene ahora 15 años. La joven fue regresada a su padre y la progenitora se enfrenta a un cargo de secuestro de menores y está detenida bajo la fianza de 250.000 dólares.

El desgarrador mensaje del padre de Kayla por sus 15 años

Kayla cumplió 15 años el 5 de enero de este 2023, momento en el que aún estaba desaparecida. Su padre decidió publicar a través de la página de Facebook “Traigan a Kayla”, un desgarrador mensaje que no tardó en viralizarse.

“Te quiero y te echo mucho de menos. No puedo esperar a que llegue el día en que pueda volver a verte, esperando que cada día que me despierte sea el día. Nunca será lo bastante pronto. Pienso en ti todos los días, esperando y rezando para que estés a salvo, seas feliz y vuelvas pronto a mi vida”, expresó el padre de la joven, quien le aseguró a su hija: “Hay tantos otros que te quieren y te echan de menos también”.

El mensaje continuó: “Ahora eres una mujer joven con tus propios pensamientos y opiniones. Espero que seas lo suficientemente mayor para darte cuenta de que sólo conoces la mitad de la historia desde un punto de vista. Espero que puedas recordar la verdad sobre cómo eran las cosas cuando todos podíamos estar juntos, lo buenas que eran realmente las cosas”.

Finalmente, cerró: “La verdad es que sigo vivo y te quiero con cada latido de mi corazón. Te quiero tanto que no hay límites para medirlo. Te he amado desde antes de que estuvieras vivo, cuando eras sólo una posibilidad. He soñado con ser tu papá desde que era un niño pequeño. Y te he amado a través de todo esto, pase lo que pase y te seguiré amando siempre. Nunca he querido nada más que lo mejor para ti, y siento que parte de eso es estar en la vida del otro”.