Escándalo en Hollywood: aseguran que el hijo de John Travolta sería heredero biológico de Elvis Presley y el shock es total

Durante las últimas horas, se destapó de manera sorpresiva un escándalo en Hollywood que dejó a más de uno en shock. De acuerdo con los hechos que trascendieron en la web, una pelea judicial habría develado que el hijo más chico de John Travolta sería el bisnieto biológico del tan aclamado Elvis Presley.

Cabe mencionar que, en cuanto a su vida personal se refiere, John Travolta formó una hermosa familia junto a su esposa fallecida Kelly Preston. Ambos tuvieron 3 hijos: Ella Blue que hoy tiene 25 años, Jett que falleció a los 16 debido a una lamentable enfermedad, y Benjamín, que recientemente cumplió 15 años.

John Travolta junto a su hijo, Benjamín.

Por qué el hijo menor de Jonh Travolta sería el bisnieto de Elvis Presley

La teórica que empezó a difundirse de manera masiva en las redes sociales surgió luego de que Brigitte Kruse (exsocia de Priscilla Presley) presentara una demanda en Florida por incumplimiento de contrato. Dentro del escrito pertinente, se lee que la viuda de Elvis Presley sería la abuela biológica del hijo menor de John Travolta.

Elvis Presley y Priscilla Presley en vida solo tuvieron a una hija en común llamada Lisa Marie Presley. Luego, Lisa formó su propia familia junto a Danny Keough. Ellos tuvieron a dos herederos, la actriz Riley Keough y Benjamín (quien falleció).

Elvis Presley y Priscilla Presley con Lisa, su única hija.

Posteriormente, Lisa agrandó la familia con su nuevo marido Michael Lockwood, y fruto de esa relación nacieron las gemelas Harper y Finley. Ahora bien, la demanda que se hace referencia en el inicio del artículo subraya que Riley le habría donado sus óvulos a John Travolta tras la muerte de Jett, para que este pudiera tener más descendencia.

Según Brigitte Kruse (la mujer que expuso todo el asunto a través de la demanda que inició), Riley Keough habría recibido entre 10.000 y 20.000 dólares y un viejo auto de marca Jaguar para cerrar el supuesto pacto con John Travolta.

Durante el transcurso de su carrera, se sabe que John Travolta mantuvo una relación estrecha con Lisa Marie Presley por los temas que respectan a la cienciología, razón por la cual, las afirmaciones hechas en la demanda mencionada no resultarían alocadas para algunos.

Riley Keough y John Travolta.

Aunado a ello, el documento mencionaría a Michael Lockwood (exmarido de Lisa) como la persona que supuestamente habría filtrado la información, pero al ser contactado por el Diario Daily Mail, él lo negó de manera contundente.

Por el momento, ni Travolta ni Riley han hablado al respecto, pero Priscilla Presley sí rompió el silencio. La viuda de Elvis Presley negó las acusaciones ejercidas en contra de su nieta y aseguró que tales teóricas no tendrían nada que ver con la demanda de incumplimiento de contrato de Brigitte Kruse.