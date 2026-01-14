Emma Stone se convirtió en un blanco de críticas por sus retoques estéticos: ¿qué se hizo en la cara?

El nombre de la actriz Emma Stone destacó de manera significativa en las redes sociales tras la ceremonia de los Golden Globes Awards 2026, efectuada en el hotel The Beverly Hilton, California (Estados Unidos). La intérprete estadounidense fue duramente criticada por su apariencia física.

Primeramente, los cibernautas generaron todo tipo de revuelos cuando Emma apareció en la alfombra roja de los premios antes mencionados. De acuerdo con los comentarios que sobresalían en Instagram, algunos usuarios estaban tan sorprendidos con la apariencia de la actriz que inmediatamente sospecharon sobre el origen del video compartido y, hasta aseguraron que podría ser hecho con la IA.

Luego, las críticas se intensificaron y, entonces, los detractores comentaron que el rostro de Stone luciría irreconocible debido a la cantidad de retoques estéticos que se habría hecho en menos de 3 años. Horas más tarde, la polémica escaló de nivel a través de X, aplicación donde los cibernautas expresaron su opinión sin compasión alguna.

Apariencia actual de Emma Stone.

Desde calificativos despectivos hasta comparaciones con otras grandes actrices, los usuarios dejaron saber que los retoques estéticos habrían desfigurado el rostro de Emma, intérprete que anteriormente había destacado en numerosas oportunidades por su impecable belleza.

Critican a Emma Stone por su apariencia.

Los fans de Emma Stone la defienden en redes sociales

Aunque las críticas parecen escalar de nivel conforme pasan las horas, los fanáticos de Emma alzaron la voz por ella y argumentaron el motivo por el cual su apariencia habría cambiado de manera significativa.

Según algunos usuarios en X, el problema radicaría en el estilismo de la actriz, quién anteriormente solía hacer sus apariciones en público con maquillajes ligeros y ahora lo hace con looks mucho más cargados.

Fans defienden a Emma Stone de las críticas.

Para darle validez a tal argumento, los seguidores de la actriz hicieron la comparativa entre fotos viejas y nuevas, donde se vería reflejado lo que respecta al maquillaje de Emma Stone.

De cualquier forma, es importante aclarar que, hasta la fecha, la aclamada actriz estadounidense no se hizo eco de tales señalamientos y todo parecería indicar que tampoco tendría intenciones de centrar su atención en ello.