El cine de género en Argentina está viviendo un momento de oro y el 2026 arranca con una de las apuestas más esperadas por los lectores y cinéfilos: “La Virgen de la Tosquera”. La película, que llega a las salas el 15 de enero, es una hibridación de dos cuentos de la aclamada escritora Mariana Enriquez, incluidos en su libro “Los peligros de fumar en la cama”.

Dirigida por Laura Casabé (Los que vuelven) y con guion del premiado Benjamín Naishtat (Puan, Rojo), la película no solo es una adaptación literaria, sino una atmósfera inquietante que mezcla el calor agobiante del conurbano con el esoterismo y el desamor.

De qué trata La Virgen de la Tosquera

La trama nos sitúa en un verano pegajoso, apenas unos meses después del estallido social de diciembre de 2001. En ese contexto de crisis económica y social, tres amigas inseparables de las afueras de Buenos Aires (Natalia, Mariela y Josefina) terminan el secundario y se enamoran de Diego, el amigo de toda la vida.

Sin embargo, el equilibrio se rompe con la llegada de Silvia, una chica mayor que cautiva a Diego. Natalia, herida por el rechazo, recurre a su abuela Rita para realizar un conjuro de macumba vernácula. Lo que sigue es un crudo desenlace donde lo desconocido toma el control.

¿Por qué es la película que todos van a comentar?

Antes de su estreno comercial en el país, el proyecto ya hizo ruido en los festivales más importantes del mundo. The Hollywood Reporter como una de las “10 mejores películas en español de 2025” y en la plataforma Letterboxd, ya figura en la lista de las “Top 25 mejores películas de terror de 2025”.

Dirección, guión y elenco

Laura Casabé se consolida con este film como una de las voces más arriesgadas del cine latinoamericano. Con formación junto a Emir Kusturica y un paso exitoso por festivales como Cannes y Rotterdam, Casabé vuelve a trabajar con las productoras Mostra Cine y Ajimolido Films para elevar la vara del terror nacional.

Por su parte, el guion lleva la firma de Benjamín Naishtat, un director y guionista que sabe lo que es ganar en grandes ligas (Mejor Guion en San Sebastián por Puan y Mejor Director por Rojo).

La película apuesta por un reparto diverso que combina talento local e internacional:

Dolores Oliverio (Natalia)

Fernanda Echevarría (Silvia)

Luisa Merelas (Rita)

Agustín Sosa (Diego)

Dady Brieva (Participación especial como Gerardo)

“La Virgen de la Tosquera” es una coproducción entre Argentina, México (Caponeto) y España (Mr. Miyagi Films, responsables de El Hoyo). La distribución nacional está a cargo de BF París.

Si sos fan de las historias de Mariana Enriquez o simplemente buscás una película que te vuele la cabeza este verano, agendate el 15 de enero. El terror nuestro de cada día llega a la pantalla grande.

Tráiler