El final explicado de Emily en París 5: con quién se quedó la protagonista de la exitosa serie de Netflix

Durante las últimas horas, Netflix estrenó de forma oficial la quinta temporada de Emily en París y, como es de suponer, el final de dicha edición sorprendió a más de uno por la abrupta decisión que tomó la protagonista, Emily Cooper.

Cabe mencionar que, la quinta temporada de la serie de Netflix cuenta con 10 capítulos en total y estos duran menos de 50 minutos, por lo cual, la ficción podría reproducirse completa durante un fin de semana.

La quinta temporada de Emily en París se estrenó este 18 de diciembre.

Final explicado de Emily en París 5

Al inicio de la temporada, Emily Cooper y Marcello Muratori proyectan una vida juntos debido a la gran oportunidad laboral que se le presentó a ella en Italia. Sin embargo, conforme pasan los meses, la vida laboral y personal de la protagonista de la serie se complica, situación que la lleva a tomar una importante decisión.

Emily decide retomar la vida que construyó en París y finalizar su relación con Marcello. Aunque, durante el transcurso de la trama, ambos se reconcilian y planean vivir juntos. Lo que parecía ser el final perfecto para la serie de Netflix, nuevamente sorprendió a todos con el giro tan inesperado que dio.

Emily junto a su mejor amiga, Mindy Chen.

Marcello heredó el negocio de su familia en Italia y planea regresar a su país natal junto a Emily para construir esa vida que tanto soñó. Lejos de acoplarse a dicho plan, la protagonista de Emily en París declina la oferta de su entonces pareja y toma la decisión de quedarse en París.

La relación entre Marcello y Emily termina de manera sana y amistosa, con el cariño entre ambos muy presente. Por su parte, Nicolás de León le propone casamiento a Mindy Chen y ambos finalizan la trama comprometidos.

Pese al momento de felicidad que genera dicha noticia, Mindy Chen tiene sentimientos encontrados por Alfred Peterson (la expareja de Emily) y todo parece indicar que tales sentimientos se desarrollarán en profundidad durante la siguiente temporada de Emily en París.

Emily junto a sus tres controversiales amores.

Por su parte, la serie destaca al primer interés romántico de Emily (Gabriel) trabajando lejos de París, en un yate como el chef de un importante empresario. Claro que, al final de la ficción, Gabriel se entera de que Emily ya no está con Marcello y le envía una postal para que ambos se encuentren en Grecia, lugar donde podría llevarse a cabo la reconciliación entre ambos si Netflix lanza una sexta temporada.

El final de la quinta temporada de Emily en París es abierto, la protagonista queda sola, pero con nuevos caminos que descubrir y la química persistente entre ella y Gabriel.