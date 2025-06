Dolor en el mundo de Hollywood: falleció un reconocido actor de Ozark y Scarface.

Harris Yulin, recordado por sus actuaciones en películas como Scarface y series como Ozark y Frasier, falleció a los 87 años en su residencia de Nueva York. Según informó su familia, el actor sufrió un paro cardíaco.

A lo largo de su extensa carrera, Yulin se destacó por interpretar papeles secundarios de gran peso, consolidándose como un actor de carácter, aunque nunca ocupó roles protagónicos.

La admirable trayectoria de Harris Yulin

Cualquier amante del cine que vea el rostro de Harris Yulin reconocerá de inmediato varias de las producciones en las que dejó su huella a lo largo de su carrera.

Nacido el 5 de noviembre de 1937 en Los Ángeles, la historia de vida de Yulin estuvo marcada por el abandono: fue dejado en la puerta de un orfanato siendo apenas un bebé. A los cuatro meses fue adoptado por una familia rusa de fe judía, que lo crió con amor y le dio su apellido.

Según él mismo contó, la chispa que despertó su vocación artística surgió durante su bar mitzvah, un momento clave que lo impulsó a seguir el camino de la actuación.

Yulin se formó como actor en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), pero fue en Nueva York donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del teatro, impulsado por el sueño de hacer carrera en los escenarios. Su debut llegó en 1963 con obras de William Shakespeare, como Sueño de una noche de verano y Ricardo III.

Con el tiempo, su talento lo llevó a formar parte de importantes producciones de Broadway, entre ellas Watch on the Rhine, The Visit, El diario de Ana Frank, The Price y Hedda Gabler, consolidando una sólida trayectoria teatral.

Mientras desarrollaba su camino sobre las tablas, Yulin también incursionó en el cine. En 1970 debutó en la pantalla grande junto a Stacy Keach en la comedia dramática End of the Road, una película de tono peculiar que marcó el inicio de su carrera cinematográfica.

Fue en los años 80 cuando su figura empezó a ganar mayor notoriedad. Su primer papel importante en el cine llegó con Scarface, el clásico dirigido por Brian De Palma y protagonizado por Al Pacino. En esa cinta, Yulin interpretó a un detective corrupto que intenta extorsionar al temido Tony Montana, consolidándose como un actor secundario de fuerte presencia.

A lo largo de su carrera, Yulin también dejó su marca en el cine con participaciones en películas como Peligro inminente, Día de entrenamiento, Los Cazafantasmas II, Multiplicity, La Femme Nikita, Cradle Will Rock, Chelsea Walls, Norman y Rush Hour 2, entre muchas otras. Su versatilidad le permitió adaptarse a géneros diversos, desde el drama político hasta la comedia o el thriller de acción.

Pero su talento no se limitó al cine y al teatro. Yulin también fue una presencia habitual en la televisión, donde se convirtió en un rostro reconocido gracias a su participación en emblemáticas series como Kojak, Ironside, Cagney & Lacey, Star Trek: Deep Space Nine, La Femme Nikita, Los expedientes secretos X, 24, Buffy, la Cazavampiros, Entourage, The Blacklist, Veep, Murphy Brown y Billions.

Cada uno de sus personajes, aunque muchas veces secundarios, aportaron solidez y carácter a las historias que integró, reafirmando su lugar como uno de esos actores que, sin necesidad de protagonismos, dejan huella en la memoria del público.