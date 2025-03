Disney+: el thriller erótico protagonizado por la China Suárez que promete ser la más vista de 2025

Disney+ es una de las nuevas estrategias de Walt Disney Company para asentarse en el mercado de streaming. Con un envidiable catálogo de series y películas para todas las familias, logró cosechar más de 124 millones de suscriptores durante el primer trimestre del año.

Con estos valores, Disney+ se posiciona como la competencia directa de Netflix. Para lograr destacarse por encima de la N roja, la plataforma se ha arriesgado con algunos de sus proyectos. Un ejemplo de ello es "Camaleón: el pasado no cambia”, la nueva serie protagonizada por la China Suárez y Pablo Echerri que promete pasiones.

Disney+: sinopsis oficial de “Camaleón: el pasado no cambia”

"“Enfrentada con el pasado y con el descubrimiento de un nuevo secreto en el presente, Sabrina luchará por exponer la verdad, incluso si nadie está dispuesto a escucharla”, aseveró la sinopsis oficial de Disney+.

De que se trata “Camaleón: el pasado no cambia”, la nueva serie de la China Suárez

“Camaleón: el pasado no cambia” se centra en la historia de Sabrina, una periodista de investigación que vive en paz junto a su hija y esposo. Sin embargo, esa paz se ve interrumpida cuando Salvador Carvallo, un famoso artista y amigo de su madre, regresa y resucita oscuros secretos en su vida.

Con el quiebre de su estabilidad y la llegada de un nuevo secreto en el presente, Sabrina estará dispuesta a exponer la verdad. Incluso, si nadie está dispuesto a escucharla.

Disney+: reparto de Camaleón: el pasado no cambia”

La China Suárez

Pablo Echerri

Federico D’Elía

Sofía Palomino

Ornella D’Elía

Analía Couceyro

Delfina Fernández Kubar

Daniela Pal

Inda Verónica Lavalle

Pablo Caramelo

Cuándo estará disponible “Camaleón: el pasado no cambia” en Disney+

“Camaleón: el pasado no cambia” estrena el próximo miércoles 16 de abril en la plataforma Disney+. La serie contará con seis capítulos de 30 minutos de duración aproximadamente.

Este no sería el único proyecto de la ex Casi Ángeles con la plataforma. El 8 de abril de este año (una semana antes del estreno de “Camaleón: el pasaod no cambia”) llega "@New mamita, la madre de todas las mentiras", una comedia romántica mexicana en donde ella forma parte del elenco.

Disney+: tráiler oficial de “Camaleón: el pasado no cambia”