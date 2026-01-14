Demi Moore recordó el íntimo ritual que compartía con Bruce Willis y sorprendió a todos: “Siempre tenía...”

El reciente estreno de Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable, protagonizada por Kate Hudson y Hugh Jackman, no solo despertó expectativa por su propuesta musical basada en clásicos de Neil Diamond, sino que también dio lugar a un momento inesperadamente emotivo durante su presentación en Los Ángeles. Entre las figuras invitadas al evento se destacó Demi Moore, quien terminó acaparando la atención con una confesión íntima vinculada a su pasado sentimental.

La intérprete asistió a la premiere como invitada especial y, en una conversación distendida con Hudson, dejó al descubierto un recuerdo profundamente personal relacionado con su matrimonio con Bruce Willis.

Bruce Willis y Demi Moore, en la entrega de los Emmy de 1997. Por entonces formaban uno de los matrimonios más potentes de Hollywood. (AP)

Al hablar sobre la influencia de la música en la vida cotidiana, la artista evocó la especial relación que su exesposo mantenía con las canciones del célebre compositor estadounidense, una conexión que marcó la dinámica familiar durante años.

La confesión de Demi Moore que conmovió a miles

Según relató, existía una jornada muy particular en la rutina del hogar: una vez por semana, el actor dedicaba el día entero a escuchar los temas de Diamond. “Esto es algo personal, pero Bruce siempre tenía El Día de Neil Diamond una vez a la semana. Él ponía a Neil Diamond a todo volumen y yo le preguntaba, ‘¿Qué pasa?’. Y él solo respondía: ‘Nada, es el Día de Neil Diamond’”.

La actriz confesó que al ver la película promocionada, esos recuerdos regresaron con fuerza, provocándole una mezcla de nostalgia y ternura.

Bruce Willis y Demi Moore

La historia entre Moore y Willis fue una de las más observadas de Hollywood a finales del siglo XX. Se casaron en 1987 y, tras más de diez años juntos, decidieron poner fin a la relación en el año 2000. De ese vínculo nacieron tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah, quienes hoy mantienen una relación cercana con ambos padres. Aunque la separación estuvo rodeada de atención mediática, el respeto mutuo prevaleció con el paso del tiempo.

Bruce Willis y Demi Moore. Ambos estuvieron casados desde 1987 hasta el 2000.

Lejos de los conflictos habituales tras un divorcio, el lazo entre ambos evolucionó hacia una amistad sólida. En la actualidad, la protagonista de Ghost acompaña de cerca al actor, especialmente desde que se conoció su diagnóstico de demencia frontotemporal. Ese apoyo también se extiende a Emma Heming, actual esposa de Willis, y a las hijas que formaron juntos.