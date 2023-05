De qué se trata, dónde ver y cuáles son las claves de “Objetos”, la nueva película de la China Suárez

La China Suárez ha sabido muy bien balancear tanto su carrera profesional como actriz como su creciente figura como marcadora de tendencias y figura mediática. Es por eso que la también cantante y modelo siempre está en boca de todos con cada nuevo proyecto y “Objetos”, la más reciente producción cinematográfica que protagoniza, está lejos de ser la excepción.

La película, a la cual la China calificó de “un sueño pendiente” para ella, ya se encuentra en cines. Se trata sin lugar a dudas de un estreno muy esperado para los fanáticos de la influencer, los cuales no le siguen el rastro a Suárez en cada uno de sus nuevos proyectos. Pero si todavía no sabés de qué trata “Objetos” y cuáles son las claves, en esta nota te contamos todo lo que debés saber.

De qué trata “Objetos”, la nueva película de la China Suárez

La cinta pertenece al género de thriller, con tintes de cine noir, y aborda oscuros conflictos e intrigas entre sus personajes en el peligroso mundo del tráfico de personas. Está protagonizada por la China junto al español Álvaro Morte, mejor conocido como “El Profesor” de “La casa de papel”.

Así llegaron la China Suárez y Álvaro Monte a la presentación de la película

La historia comienza en España con Mario (Morte), un empleado estatal de la oficina de objetos perdidos. La vida de Mario parece ser rutinaria y poco especial, abocado gran parte de su día a día las pertenencias extraviadas que le llegan. Sin embargo, ha decidido investigar en su tiempo libre la procedencia de los objetos para poder devolverlos a sus dueños.

Pero nada prepara a Mario cuando llega a sus manos una valija que por años ha estado hundida en el fondo de un río y que esconde un macabro secreto: ropa de bebé, documentos y restos humanos. El inquietante descubrimiento, y la negativa de la policía a investigar, lo llevarán a investigar por su cuenta la oscura verdad que se oculta, poniendo en juego su vida y determinación.

En el camino se topará con Sata (la China Suárez), una mujer que desde su infancia es víctima de una red internacional de trata de personas, la cual trata a los humanos como si fueran, en un paralelo con el tema central de la película, objetos. Uniendo sus fuerzas y a la par que nace una historia de amor, ambos se enfrentarán a un siniestro sendero donde la vida y la muerte se entrecruzan.

Objetos, la nueva película de la China Suárez Foto: Twitter

Quiénes más actúan y dónde se filmó “Objetos”

La nueva película protagonizada por la China Suárez llegó a los cines del país el jueves 18 de mayo y está dirigida por el español Jorge Dorado, director de la serie “El ministerio del tiempo”. La filmación se llevó a cabo tanto en España como en Argentina. En nuestro país, las locaciones elegidas fueron los paisajes de Humahuaca y Tilcara, en la provincia de Jujuy.

El elenco del film cuenta también con Daniel Aráoz, Andy Gorostiaga, Verónica Echagui, Maitane San Nicolás, Selva Alemán y Zorion Eguileor entre sus filas. La película es una coproducción entre España, Argentina y Alemania, con la participación de Televisión Española, Amazon Studios y en Latinoamérica distribuida por Star Distribution.

La película dura 1h 40 min y es apta para mayores de 16 años. En referencia a qué sintió al participar de la cinta, la China dijo que fue “duro” debido a las temáticas que aborda. “Es increíble que estemos en el 2023 y que todavía sigamos hablando de estos temas porque sigue pasando. Obviamente que los personajes que son madres me tocan desde otro lugar desde que yo soy mamá... Sí me pasó en una de las escenas de la película que no podía parar de llorar”, contó en una reciente entrevista.