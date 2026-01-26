Cuál es el actor de Marvel que habría sido despedido por Disney tras un polémico comentario político

Mark Ruffalo quedó en el punto de la mira tras un inesperado comentario que hizo sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Cabe mencionar que el actor interpreta a Hulk en las producciones de Marvel y se ha ganado un lugar destacado en Hollywood por su extensa trayectoria dentro del rubro.

Pese a la fama que ha recaudado en los últimos cinco años, Ruffalo empezó a generar revuelo en la web de forma negativa por el controversial comentario que hizo sobre Trump. Como parte del escándalo generado, los rumores en su contra comenzaron a circular de forma intensa en internet.

Figuras principales de Avengers.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas 24 horas, Disney habría despedido a Ruffalo por el activismo político que implementó en la entrega de los Globos de Oro. Hasta la fecha, ni Disney ni Marvel se pronunciaron al respecto, pero se espera que surja un comunicado más adelante.

Mientras el escenario se esclarece, los cibernautas aseguran que el rumor sobre el supuesto despido sería cierto debido al silencio de Disney y Marvel. En tanto, otros usuarios argumentan que las especulaciones virales provienen de un chiste de 2018 sobre “Mark, you’re fired”.

Mark Ruffalo en el punto de la mira.

Qué dijo Mark Ruffalo sobre el presidente Donald Trump

Durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, Mark Ruffalo volvió a manifestar abiertamente su postura política y lanzó durísimas críticas contra Donald Trump.

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Mark Ruffalo, intérprete de Hulk.

En un tono todavía más contundente, Ruffalo lo calificó como “la peor persona del mundo” y afirmó que depender de alguien así para conducir al país más poderoso del planeta “es realmente aterrador”. Además, sostuvo que hablaba en nombre de millones de estadounidenses que hoy se sienten “asustados y vulnerables”, dejando en claro que él mismo se incluye entre quienes temen las consecuencias del regreso de Trump al centro de la escena política.