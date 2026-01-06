Christopher Nolan se negó a trabajar con Netflix: el motivo detrás de su tajante decisión

Christopher Nolan volvió a dejar en claro su postura frente a las plataformas de streaming y, en especial, frente a Netflix, el servicio más consumido del mundo en la actualidad. El reconocido director británico aseguró que no tiene intención de trabajar con la compañía referida porque considera que sus películas están pensadas para verse en el cine y no para estrenarse de forma digital.

Durante una entrevista realizada por el medio IndieWire, Nolan explicó que no encuentra sentido en hacer una película para la gran pantalla si no va a tener un recorrido real por los cines. Según su visión y declaración, el estreno en salas no es solo una parte del proceso, sino una experiencia fundamental tanto para el público como para los realizadores.

Christopher Nolan, director de cine y guionista británicoestadounidense.

El director también fue crítico con el modelo de lanzamiento de Netflix, que suele estrenar sus películas en streaming al mismo tiempo que en cines, o con una presencia muy limitada en salas. Para Nolan, esta política demuestra poco interés en apoyar al cine tradicional y termina afectando la forma en la que las cintas son vividas por la audiencia.

Christopher Nolan está negado a la posibilidad de hacer películas para Netflix.

De esta manera, el director reafirma su compromiso con la experiencia cinematográfica clásica y marca una clara distancia con Netflix, dejando en claro que, al menos por ahora, sus producciones seguirán pensadas para disfrutarse en la oscuridad de una sala y en una pantalla grande.

Finn Wolfhard opinó sin filtros sobre la decisión de Netflix que afectaría el futuro del cine

Después del gran final de Stranger Things, el nombre de Finn Wolfhard se viralizó en las redes sociales por una polémica declaración que efectuó para un medio extranjero. Más exactamente, el actor crítico la compra de Warner Bros por parte de Netflix y, en ese sentido, explicó la razón.

Finn Wolfhard, uno de los protagonistas principales de Stranger Things, fue entrevistado por la revista Esquire y, durante la charla, habló sobre el final de la serie, su carrera actoral después del éxito de tal ficción y, las intenciones que Netflix tiene de comprar Warner Bros.

Finn Wolfhard, figura estrella de Stranger Things.

El actor dijo: “No hay nada como ver una película en el cine. Ir al cine te hace sentir que no estás solo, y cuando todo se condensa en una sola cosa en el televisor, amplifica la vida antisocial”.

Finn Wolfhard es uno de los protagonistas de Stranger Things.

Después, Wolfhard reflexionó: “Estamos en un período de transición crucial para la industria. Netflix está a punto de comprar Warner Bros., y no sé cómo será eso. Consolidarse e intentar monopolizar el cine no va a funcionar. El streaming es increíble y debería tener un lugar, pero no debería acabar con los cines”.