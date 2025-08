Casi fue periodista y hoy la rompe en el thriller del año: quién es Shalom Brune-Franklin, la actriz de The Assassin

El próximo 25 de agosto llega a Universal+ The Assassin, una miniserie británica repleta de acción, humor negro y secretos familiares, protagonizada por Freddie Highmore (The Good Doctor) y Keeley Hawes (Line of Duty). En el centro de esta historia cargada de adrenalina se encuentra también Kayla, el personaje de Shalom Brune-Franklin, una joven que, en apariencia, está ahí para ayudar… pero que esconde mucho más de lo que dice.

Brune-Franklin, nacida en Inglaterra y criada en Australia, se ha convertido en una actriz versátil de la pequeña pantalla. Conocida por papeles en Line of Duty, The Tourist, Our Girl y más recientemente Bebé reno y Dune: Prophecy, la actriz da un giro inesperado en esta nueva producción creada por Harry y Jack Williams (The Missing, Fleabag, The Tourist).

En conversación con Vía País, la actriz recuerda que el proyecto llegó de forma casi familiar: ya había trabajado antes con los showrunners. “Hice un casting en video, como siempre, pero como ya habíamos hecho una serie juntos, una parte de mí pensaba: ‘Bueno, quizás tengo un poco más de ventaja esta vez’”, cuenta entre risas. “Después de eso, todo fue bastante fácil. Sentí que ya tenía una recomendación implícita”.

Una serie cargada de misterio y acción

En The Assassin, Keeley Hawes interpreta a Julie, una exasesina que intenta dejar atrás su violento pasado refugiándose en Grecia, hasta que la aparición de su hijo Edward (Highmore) desata una cadena de eventos peligrosos. Kayla, la joven pareja de Edward, se presenta como una aliada... hasta que Julie sospecha que podría estar involucrada con quienes los persiguen.

Para Brune-Franklin, el guion fue amor a primera lectura. “Abrís la primera página y ves algo como ‘tomando el sol en un yate’, y sí, eso ya te convence un poco”, bromea. “Pero lo que realmente me atrapó fue el tono: los personajes son divertidos, complejos y están anclados en lo real. Incluso los más extremos tienen una humanidad palpable”.

Shalom Brune-Franklin es Kayla en The Assassin

La actriz define a su personaje como alguien centrado, con una moral sólida, que de pronto se ve arrastrada a un mundo que nunca imaginó. “Kayla siempre intentó hacer las cosas bien. Es tranquila, muy calmada, incluso cuando todo se desmorona. Me encantó explorar esa frialdad, esa contención emocional. Es lo opuesto a mí. Yo no tengo ni media cara de póker”, confiesa.

Además del atractivo de la historia, Brune-Franklin destaca la experiencia de rodar en Grecia como uno de los puntos altos del proyecto. “Los griegos tienen dominado el equilibrio entre trabajo y vida”, asegura. “Lo pasamos increíble en Atenas. Y los primeros días de rodaje fueron en un barco. Estábamos todos pensando: ‘¿Podés creer que este es nuestro trabajo?’”.

Una relación madre-hijo un poco distinta

Una carrera en ascenso

Aunque hoy se la ve cómoda frente a las cámaras, su historia con la actuación no fue directa. “Después del colegio, me inscribí en periodismo porque no pensaba que actuar fuera un trabajo real. Me encantaba, pero me parecía imposible”, recuerda.

Un error en su inscripción universitaria la obligó a replantear su rumbo, y así conoció la WAAPA (Western Australian Academy of Performing Arts), donde finalmente estudió actuación.

“Me anoté pensando que iba a ayudarme a ser mejor periodista, a contar historias... Pero terminó siendo todo lo contrario”, dice. “Cuando te llega tu primer trabajo como actriz pensás: ‘¿Esto es en serio? ¿Puedo vivir de esto?’ Y simplemente no mirás atrás”.

El viaje de Brune-Franklin como actriz ha sido tan inesperado como honesto. “A veces no sé lo que estoy buscando hasta que lo tengo enfrente. Leo un guion y, si no puedo soltarlo, sé que tengo que hacerlo”, dice. “Y si además la historia es buena y quiero estar con esa gente... entonces es el proyecto perfecto”.

Con The Assassin, Shalom Brune-Franklin no solo se sumerge en un thriller explosivo lleno de giros y traiciones, sino que también consolida una carrera que, sin proponérselo al principio, encontró su lugar en las historias que conmueven, incomodan y entretienen. Como ella misma dice: “Es una locura hermosa. Diez años después, todavía no lo creo del todo”.