Caos y desesperación en el AMBA: el apagón masivo que golpeó a la región en medio de una ola de calor infernal

Durante la previa de Año Nuevo, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentaron un corte de luz masivo que generó angustia y desesperación en medio de una inquietante ola de calor. De acuerdo con los informes pertinentes, a la 1:30 AM, se registraron casi un millón de afectados.

En ese contexto, a la 1:58 AM, Edesur informó mediante su cuenta oficial de X lo siguiente: “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido por etapas”.

Durante la previa de Año Nuevo, surgió un corte de luz masivo en el AMBA.

Según la información que transcendió, la crítica situación vivida en el AMBA afectó principalmente a barrios porteños como Villa del Parque, Recoleta, Villa Crespo y Monserrat. Luego, a este escenario se suman varios usuarios de los distritos ubicados en el sur del Gran Buenos Aires.

Edesur informa sobre la causa del apagón masivo en el AMBA.

En un mismo contexto, los reportes destacaban también que en la Zona Villa Crespo se produjo un corte a gran magnitud y, dentro del conurbano (Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Florencio Varela), se reflejaban más de 11 mil usuarios sin luz durante la previa de Año Nuevo.

Antes de que este hecho aconteciera, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comunicó que, al rededor de las 22 horas del martes, ya había unos 25 mil usuarios afectados y, horas más tarde, la cifra incrementó a 30 mil, de los cuales unos 29.713 clientes eran de Edesur y unos 1.454 de Edenor.

En medio de las altas temperaturas que afectan a la población, el AMBA sufre un apagón inesperado y desesperante.

Reportes de la situación en el AMBA actualizados por Edesur

A las 3:51 AM de este 31 de diciembre, Edesur compartió en X el siguiente escrito: “Más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”.

Edesur informa sobre el restablecimiento de electricidad en el AMBA.

Luego, a las 5:10 AM, lanzaron otro comunicado por medio de la misma red social que decía: "Edesur informa que a las 4.26 am el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro“. Aunado a ello, al texto en cuestión remarcaron que el equipo técnico trabajó toda la noche para restablecer la totalidad del servicio y “pide disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas”.