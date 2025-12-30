El color que recomiendan usar en la billetera para atraer dinero y abundancia durante Año Nuevo, según el Feng Shui

Para quienes buscan potenciar la prosperidad en este tramo del año, circulan distintos rituales vinculados al dinero. Uno de los más populares tiene que ver con el color que se coloca en la billetera, al que se le atribuye un poder especial. Sin embargo, el Feng Shui pone en duda esta creencia y propone una mirada diferente.

Cena de fin de año 2025.

Qué color conviene llevar en la billetera para atraer abundancia y dinero en 2026

A pocas horas de despedir el año y darle la bienvenida al 2026, muchas personas buscan arrancar un nuevo ciclo con buenas energías y mejores augurios. El 31 de diciembre suele ser una fecha cargada de simbolismo, ideal para realizar rituales que, según las creencias, pueden influir en la suerte y la economía de los meses que vienen. Uno de los más populares está ligado al color que se coloca dentro de la billetera para atraer abundancia.

Aunque suele decirse que tonos como el rojo o el azul favorecen la prosperidad, el Feng Shui tiene otra mirada. Para esta filosofía milenaria, el color recomendado para usar en la billetera en la previa de Año Nuevo es el verde.

Este tono está asociado al crecimiento, la renovación y la abundancia, y no solo por su vínculo con la naturaleza, sino también porque remite al dinero y a la energía de expansión. Por eso, colocar un billete verde en la billetera durante la noche del 31 de diciembre se convirtió en uno de los rituales más elegidos para empezar el año con el pie derecho en lo económico. Algunos suman, además, una hoja de laurel o una cinta del mismo color para potenciar la intención.

BILLETE VERDE. Los argentinos compran menos dólares para turismo y más para ahorro (Archivo).

Paso a paso del ritual:

Conseguir un billete verde, sin importar su valor.

Guardarlo en la billetera antes de la medianoche del 31 de diciembre.

No gastarlo durante todo el año: la tradición indica que debe conservarse como amuleto hasta el próximo Año Nuevo.

También hay quienes aconsejan estrenar billetera o regalar una con un billete en su interior, como forma de desear prosperidad y abundancia a otra persona.