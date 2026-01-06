Avenida Brasil 2 ya tiene fecha de estreno: dónde se podrá ver y quiénes serán los protagonistas

La icónica telenovela brasileña Avenida Brasil regresará a la pantalla chica. TV Globo confirmó que la secuela de esta exitosa ficción llegará a la televisión el 25 de enero de 2027, con una impactante historia que revivirá la trama original, misma que cautivó a millones de espectadores en su momento.

Para esta nueva etapa, Adriana Esteves retomará su papel de Carminha en Avenida Brasil, el personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la trama original. La historia seguirá explorando temas de venganza y redención, pero con un enfoque renovado en Agatha, la hija de Carminha, quien asumirá un papel central en la narrativa. Además, la actriz Débora Falabella hará una participación especial que promete emocionar a los fans.

Protagonistas principales de Avenida Brasil.

Algunos personajes históricos no regresarán, como Cadinho, Suellen y Tessália, pero la producción de Avenida Brasil mantendrá la esencia que hizo famosa a la telenovela años atrás. La dirección estará nuevamente a cargo de Ricardo Waddington, y en principio se transmitirá por TV Globo. Por el momento, no han anunciado qué canal la emitirá en la Argentina, pero todo apunta a que sería Telefe.

Con esta secuela, Avenida Brasil busca reconectar con la audiencia que la siguió desde sus inicios y atraer a nuevas generaciones, consolidando su lugar como uno de los referentes más importantes de la televisión brasileña. Para quienes quieran revivir la historia desde el inicio, la novela se encuentra disponible en HBO Max y Prime Video.

Carminha y Nina en Avenida Brasil.

Cuánto cobrarían las figuras de Avenida Brasil 2

Según los reportes que ofrecieron los medios brasileños, Adriana Esteves cobraría unos 300.000 dólares por ser partícipe del nuevo proyecto. En cuanto a Murilo Benício se refiere, se desconoce lo que este cobraría, pero con base en la cifra mencionada previamente, se cree que la propuesta habría sido similar o mejor.

Así luce la actriz que dio vida a Carminha.

Mientras los hechos transcienden, la periodista Carla Bittencourt, adelantó que el autor original de la telenovela que se lanzó durante el 2012, João Emanuel Carneiro, está trabajando de lleno en los borradores de los guiones que usarían para hacer la nueva propuesta audiovisual, la cual está fechada para ser lanzada durante el primer trimestre de 2027.