Arnold Schwarzenegger reveló la controversial forma en la que crió a sus hijos: “Lo tiré por el...”

Si de figuras reconocidas de Estados Unidos hablamos, Arnold Schwarzenegger es el ejemplo por excelencia, aunque haya nacido en Austria y se haya nacionalizado estadounidense en 1983, es decir, a sus 36 años.

No solo se convirtió en uno de los actores más famosos de Hollywood, en gran parte por sus papeles de Conan y Terminator, sino que, además, fue gobernador de California y un fisicoculturista multipremiado desde muy joven.

Arnold Schwarzenegger en Terminator.

Su último trabajo fue en FUBAR, una serie del año 2023 que se estrenó en la plataforma de streaming Netflix. En ella interpreta a Luke, un agente de la CIA a punto de jubilarse que descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver al terreno de juego para un último trabajo.

Arnold Schwarzenegger, un padre muy estricto

En una entrevista con Jimmy Kimmel Live!, programa que regreso al aire tras el final de la huelga de guionistas, Arnold Schwarzenegger fue invitado para presentar su nuevo libro Be Useful: Siete herramientas para la vida.

En este contexto, se dispuso a hablar acerca de una faceta de la que muy pocas veces hace declaraciones: su paternidad. Recordemos que, Arnold tuvo cuatro hijos con su exesposa Maria Shriver y otro con una ama de llaves.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Foto: web

Durante su conversación con Jimmy Kimmel, el actor de Terminator aseguró que si bien ha sido un padre “muy indulgente”, a la vez fue “probablemente muy estricto”. Prueba de esto último fue un episodio que vivió con su hijo Patrick, de por entonces 9 años.

“Mi hijo no hacía su cama. Hacía que su niñera le hiciera la cama, lo que no estaba permitido. Así que llegué una vez y la cama estaba hecha tan inmaculadamente que la miré y le dije: ‘Patrick, ¿tú has hecho eso?’. Y él respondió: ‘No, no lo he hecho’. Así que tomé el colchón, abrí las puertas y lo tiré por el balcón a la piscina”, reveló el actor.

Arnold Schwarzenegger junto a sus hijos. Foto: Arnold Schwarzenegger

“No vuelvas a hacer que alguien entre a limpiar tu habitación, a limpiar tu ducha o a hacerte la cama”, le dijo Arnold al niño, que tuvo que bajar a buscar el colchón y las sábanas mojadas y subirlo por las escaleras.

Como si ello fuera poco, Schwarzenegger relató la vez que le prendió fuego los zapatos a su hija Katherine, quien tenía la costumbre de dejarlos tirados a un lado de la chimenea por más que su padre se lo había prohibido.