Muerte de Huguito Flores: declaró el chofer del camión involucrado en el accidente

Daniel Roldán, conductor del camión involucrado en el accidente en el que murió el músico Huguito Flores, su esposa y cuñado, declaró ante la fiscal Celia Mussi. En ese marco dijo no ser responsable de lo ocurrido. En tanto, su abogado adelantó que solicitará la “excarcelación” del chofer.

El defensor del chofer, Eduardo Chávez, señaló que en los próximos días pedirá el beneficio para Roldán ya que la acusación de “homicidio culposo y lesiones culposas” le permite hacerlo.

Centenares de fanáticos viajaron para despedir a su ídolo. Gentileza: TN.

El pedido de excarcelación también se sostiene en que Roldán vive en la localidad de Garza, por lo que no hay peligro de fuga. Asimismo, destaca que tras el accidente vial no huyó, el resultado de alcoholemia dio negativo y no tiene ningún tipo de antecedente.

El conductor llegó hasta la sede del Ministerio Público Fiscal acompañado por su abogado defensor y ofreció su testimonio ante la fiscal Mussi.

En su declaración, de no más de una hora, dio su versión de los hechos e indicó que en la noche del miércoles pasado, cuando ocurrió el trágico accidente, se trasladaba a su lugar de trabajo en su camión y portando una cisterna de agua.

Roldán recordó que en un momento sintió un impacto en la parte trasera del vehículo y para poder estabilizarlo, paró en la banquina, a unos 100 metros del hecho, bajó y trató de socorrer a las personas que sufrieron el accidente.

En lo que respecta a las condiciones del camión, Roldán indicó que tenía una luz de la parte trasera izquierda y que también funcionaban las dos luces delanteras.

Cómo continuará la investigación

Desde la fiscalía señalaron que la investigación continuará con la toma de “declaraciones testimoniales a los ocupantes del vehículo que se dirigía en sentido contrario”, mientras que también “se le tomará declaración al acompañante del camionero en el momento del hecho”.

“La investigación continúa con la realización de diversas pericias, tales como el informe del dominio del camión e informes de criminalística”, detallaron. A la vez, la fiscal Mussi manifestó que se solicitaron sondeos vecinales.

Cómo sigue la Catalina, la hija de Huguito Flores

En tanto, desde el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) consignaron a Télam el nuevo parte médico de Catalina, hija de Huguito Flores y única sobreviviente de la tragedia.

“La menor de 2 años y 11 meses de edad, tiene un diagnóstico de politraumatismo, con traumatismo encéfalo craneal grave, por accidente de tránsito”, se detalló en el informe sanitario sobre el estado de la paciente que “se mantiene clínicamente estable, en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, sin requerimiento de drogas inotrópicas”.

A la vez se agregó que la niña “no presenta signos de hipertensión endocraneal” y que “recibe alimentación por sonda nasogástrica con buena tolerancia”.

Además de Flores, un popular referente del género de la guaracha santiagueña, en la colisión también murieron su esposa, Carina Soledad Enríquez, y su cuñado, Rubén Horacio Enríquez.