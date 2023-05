“El amor lo cura todo”: la increíble recuperación de Flacuchito, el perrito rescatado por una santiagueña que se hizo viral

Flacuchito es el nombre del perrito que derritió las redes esta semana por su ternura y su conmovedora historia. Estaba totalmente flaco, débil y pelado hasta que una santiagueña lo encontró y le cambio la vida.

Sin dudas, el amor puede ser un buen salvavidas en muchos casos y @aandrearojas95, una usuaria en TikTok, lo demostró con un adorable video, donde muestra la transformación del perro desde que llega a sus manos hasta ahora y se puede ver el notorio cambio del animal, luego de meses de amor y cuidados.

La santiagueña escribió: “Suerte que llegaste a mi vida hijito! Te amo por siempre Flacuchito”, junto a un video donde se escucha de fondo “Muestra algo que abandonaron y tú adoptaste” y luego las imágenes del hermoso perro y su transformación, con una música de fondo. Además, Flacuchito se ve muy asustado cuando llega, pero mucho más cómodo y disfrutando después de pasar tiempo con su dueña en su nuevo hogar.

Las reacciones al tierno video de Flacuchito, el perro rescatado

Al ver la felicidad del perrito, con mucho más pelaje, peso y brillo, los usuarios no dudaron en compartir el video. Muchos hicieron referencia a la bondad de la chica: “Su heroína, su mamita🥺🥺💝 gracias por no ser indiferente con él, te mereces cosas buenas, ambos!!!🥰”, “Gracias por cambiar la vida de este peludito❤️”, “El mundo necesitas más personas como tú”.

Además, muchos no pudieron contener la emoción al ver la historia del animalito: “Estoy llorando en el trabajo AHH”, “Pobrecito cómo estaba😥😥”, “El video más bonito que he visto”, “Me declaro Flacucholover”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.