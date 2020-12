El pasado sábado, La Pampa inauguró la temporada de verano en el balneario “Ojo de Agua”, ubicado a solo tres mil metros al oeste de la localidad de Uriburu y a unos 45 kilómetros al este de Santa Rosa, donde la geografía del caldenal se une a un espejo de agua que permite disfrutar del turismo y el esparcimiento estival.

La laguna tiene unos 3.000 metros de largo por 600 de ancho, con una profundidad de 1,80 metros y un piso parejo con playas arenosas, enclavada en un predio de 140 hectáreas que es una reserva natural protegida, con unas 80 especies de aves autóctonas y una biodiversidad propia del monte de caldén.

“Debajo de ella hay un yacimiento arqueológico con piezas que fueron encontradas y datan entre seis y siete mil años, una zona habitada por ranqueles”, le dijo a Télam Pascual Fernández, el intendente de Uriburu, una pequeña localidad de unos 1.500 habitantes rodeada por varias lagunas.

El intendente Pascual Fernández junto a la secretaria de Turismo, Adriana Romero, en el lanzamiento de la temporada, el miércoles pasado (APN)

En el “Ojo de Agua” los visitantes pueden bañarse, practicar deportes acuáticos, disfrutar de la naturaleza y del avistaje de aves, recursos naturales que convierten a la laguna de agua levemente salada en un lugar turístico único en la zona.

El complejo cuenta con parrillas, zona de playa, baños, buffet, luz eléctrica y bancos para responder a la demanda, y se habilita con un protocolo acordado en tiempos de pandemia, con un ingreso que debe ser solicitado a través de una app y con una cantidad que no supere las 400 personas, cuando en temporadas anteriores la afluencia turística superó las 4.000.

El precio de la entrada es de 150 pesos por persona con menores de 12 años gratis, mientras que jubilados y pensionados abonan 100 pesos.

Se ingresa únicamente con reservas previas (Télam)

“En tiempo de pandemia no descuidamos el aspecto sanitario y para ello hemos determinado que los grupos no podrán exceder las 10 personas, el acceso al agua debe ser con distanciamiento y se permiten deportes acuáticos o actividades que no usen motor”, explicó Fernández.

En el ingreso se instaló una cabina sanitizante, al igual que en los baños, se dispuso una ambulancia aportada por el Gobierno provincial de uso permanente, hay un enfermero y en caso de primeros auxilios se realiza el traslado al hospital local.

Por último, el intendente remarcó que “tiene que quedar muy claro, quien no tenga reserva no va a poder ingresar”, dijo, recordando el uso de la app para hacer las reservas, a la que se accede ingresando al sitio web del municipio que es municipalidaddeuriburu.gob.ar.