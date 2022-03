El lunes 7 en Santa Rosa, capital de La Pampa, aparecieron dos hombres, uno en la Comisaría Seccional Sexta y el otro en la Ciudad Judicial para realizar unos trámites. Al momento de cargar sus datos se comprobó que ambos tenían un pedido de captura.

Alrededor de las 9 de la mañana en la Seccional Sexta un sujeto de 46 años apareció frente a la policía por una tramitación. Las autoridades sin embargo descubrieron en el sistema de datos una “alerta roja”. Tras consultar en el Departamento Judicial constataron que era prófugo.

Según informaron fuentes policiales a La Arena, el hombre tenía un pedido de captura y detención dispuesto por el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo del juez Martín Saravia. Esto fue corroborado con ese área y de esta manera fue detenido y alojado en la comisaría.

Minutos después, a las 9:20, algo similar ocurrió en la Ciudad Judicial. Otro hombre de 44 años se hizo presente en el edificio y por disposición del magistrado Saravia quedó detenido por ejecución de pena.

Ambos prófugos fueron detenidos en Santa Rosa. Foto: La Arena

La policía lo trasladó a la Comisaría Seccional Sexta, donde formalizaron el expediente y se lo notificó. Acto seguido, fue alojado en la Alcaldía de Tribunales.

Si bien no hay detalles sobre los delitos cometidos por ambos detenidos, estas situaciones pueden ocurrir cuando una persona no se presenta ante la Justicia, no se lo encuentra o está en rebeldía. A su vez, rebelaron que deben cumplir con una pena impuesta anteriormente.

Santa Rosa: tres prófugos detenidos

Por otro lado, durante el lunes, se cumplió con otro pedido de detención por parte del Juzgado de Ejecución Penal hacia un hombre de 35 años con “frondosos antecedentes”. Según indicó el medio, el sujeto fue capturado en una vivienda en la calle Cabo Pardou.

Los efectivos incluso recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro de la provincia de Córdoba. Alrededor de las 10.30 interceptaron a un muchacho que llevaba la Motomel Custom modelo 2017 o moto “de tiro”.