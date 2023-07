Elecciones en Santa Fe: qué pasa si no voté en las PASO de este domingo 16 de julio

Este domingo 16 de julio, en Santa Fe se definen los candidatos que competirán en las elecciones provinciales del 10 de septiembre. Pero, ¿qué pasa si no fui a votar?, ¿hay multa?

Los santafesinos definen quienes van a ser los candidatos a gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales, además de los cargos municipales. Desde las 8 hasta las 18 horas, todos los ciudadanos se acercaron a emitir su voto, ya que es un derecho y una obligación.

Qué pasa si no voto en las elecciones PASO de Santa Fe

Se impondrá una multa de $50 a $500 al ciudadano mayor de 18 años y menor de 70 que no emita su voto y no se justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días de la elección en cuestión. Pero esta justificación aplica solo a algunos casos detallados por la Justicia Electoral.

Además, la persona será incluida en el Registro de infractores por no haber sufragado y, según el artículo 18, no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años. El juez federal con competencia electoral de distrito comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el ciudadano.

QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE VOTAR EN LAS PASO DE SANTA FE

Menores de 18 años , el voto joven está vigente, pero no es obligatorio.

Mayores de 70 años.

Jueces y sus auxiliares que trabajen en el acto comicial.

Personal de organismos y empresas de servicios públicos.

Quienes presenten un certificado de enfermedad emitido por un médico y su firma correspondiente.

Quienes estén a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar, justificando su ausencia ese día en la sede policial más cercana a su ubicación. Allí, pedir el certificado correspondiente.

Si no voté en las PASO ¿puedo votar en las elecciones generales de Santa Fe?

Sí, el voto es una obligación y además un derecho. Recordá que si no votaste tenés que justificar tu inasistencia dentro de los 60 días desde la elección. De no hacerlo, aparecerás como infractor y deberás pagar la multa; pero eso no anula tu derecho a votar en las elecciones generales del 10 de septiembre.

¿DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES PASO 2023 DE SANTA FE?

El padrón definitivo para las elecciones PASO de Santa Fe está disponible para verificar adónde te toca votar en las elecciones 2023. Solo se necesita colocar DNI, género y tipo de padrón en el siguiente formulario:

¿Con qué documento puedo votar en las elecciones PASO de Santa Fe?

Podés votar con cualquiera de estos documentos, siempre que sea el último ejemplar emitido: