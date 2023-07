Elecciones 2023: Partido Moderado, la “nueva forma de hacer política” que busca gobernar Santa Fe

El próximo 16 de julio se celebrarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales en Santa Fe. Siete frentes y trece listas se anotaron para la categoría de gobernador y, entre ellos, está el Partido Moderado, que buscará el aval para las generales presentando una lista única encabezada por el precandidato Walter Eiguren, con Graciela Blanco como vice.

“Moderado nace como respuesta a una necesidad de la gente, que no tenía un espacio donde participar de verdad. Aquí los candidatos son todos nuevos, vos podés ver en los volantes que ninguno trabaja en la función pública; todos viven de su trabajo; son ciudadanos comunes y corrientes que pagan sus impuestos y ninguno tiene causas pendientes con la justicia”, explica el precandidato a la Casa Gris en diálogo con Vía País. Y enfatiza: “Nosotros nos financiamos nuestra propia campaña”.

Surgido en pandemia, el partido de centro derecha logró pasar de ser una fuerza distrital con base en Rosario a provincial, tras lograr más de 12.000 afiliados. Son “puros y legítimos, que no es un dato menor”, remarca Eiguren y explica que están llevando adelante una campaña intensa que incluye un amplio recorrido por la provincia.

El partido posee candidatos en varias localidades de la provincia Foto: Facebook Partido Moderado

Con un énfasis puesto en marcar una agenda de prioridades basada en las necesidades de la gente, el aspirante a la gobernación sostiene que “la política tiene una agenda propia que está basada nada más que en posicionarse para obtener cargos, totalmente divorciada de las necesidades prioritarias o básica de la gente”. En ese sentido, la oferta de Moderado consiste en instalar una “nueva forma de hacer política”, sin perder la propia identidad del partido.

Las propuestas del partido moderado para combatir la inseguridad

Una de las cuestiones fundamentales para la fuerza es la decisión política de terminar con la complicidad entre la política y el narcotráfico. “Esto empezó en el gobierno socialista, está transitando nuestros días y seguramente va a tardar un tiempito en irse, pero sería injusto echarle la culpa un solo gobierno”, explica. Sumado a esto, la propuesta concreta de Moderado para combatir la inseguridad en la región santafesina posee dos frentes: uno preventivo y otro represivo.

El preventivo, es un punto fundamentalmente social. “Hay que trabajar sobre las necesidades básicas insatisfechas de la gente”, expone Eiguren. “Violencia también es que la gente no tenga un lugar digno donde vivir; que la gente no tenga agua para bañarse, ni tomar, ni cocinar; que los chicos no puedan ir a la escuela en condiciones dignas...” enumera y agrega como fundamental la problemática de la falta de trabajo.

En este aspecto, el precandidato sostiene que desde su fuerza trabajan “para incluir realmente a las personas con trabajo digno, educación digna y con una seguridad estable”.

Sumado a esto, el frente “represivo” estará asignado a la Policía y Fuerzas Armadas nacionales, con base en lo que dictan las leyes. En este aspecto, el precandidato de Moderado sostiene como necesario hacer una revisión del Código de Procedimientos, para “darle más apoyo a la Justicia”.

Autonomía de Rosario ¿sí o no?

El reclamo que enfatiza Pablo Javkin por la autonomía de la ciudad de Rosario también está presente en la plataforma de proyectos de Moderado, aunque desde la fuerza política aclaran que debería estar acompañado de una reforma constitucional que genere autonomía no sólo para Rosario sino para otras localidades que también lo exigen hace tiempo.

En este marco, la reelección del gobernador y una unicameralidad en la que confluyan diputados y senadores aportaría “una notable reducción del gasto político y público; y más eficiencia”.

Salud: el bastión de santa fe

En junio, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, reconoció que cada vez hay menos personas anotadas a las residencias médicas. Sumado a esto, los bajos salarios, la falta de insumos médicos y propuestas más tentadoras en el exterior provocaron en los últimos tiempos un éxodo de profesionales y una baja en las matrículas. La situación se hizo visible ante la necesidad de médicos pediatras en la provincia y expuso falencias en un sistema otrora sólido para la gestión socialista.

En ese sentido, Eiguren adelantó que su propuesta para el tema de salud comprende la creación de 19 hospitales nodales en las 19 cabeceras de los departamentos. “No puede ser que una persona que viva en el departamento 9 de julio tenga que viajar hasta Santa Fe o hasta Rosario para operarse un apéndice, puede morirse en el camino. La provincia tiene dinero para eso y para mucho más”.

La proyección a nivel nacional

El partido no lleva un candidato propio a la presidencia y, por el momento, tampoco brinda su apoyo a ninguno de los precandidatos que se anotaron para la terna presidencial. En ese aspecto, Eiguren adelanta que, en el caso de no superar las PASO provinciales, no cederán los votos a ningún candidato: “nosotros sumamos voluntades, pero no somos parte de un frente para repartir cargos. Nos ofrecieron participar Juntos por el Cambio, en el Frente de Frentes, pero nosotros rechazamos la oferta”.

Y aclara: “Tenemos en vía ya la segunda instancia. Con Patricia Lavallén, además de la candidatura a gobernador y diputada provincial, somos candidatos a primer y segundo diputado nacional. Es decir, a continuación del 16 de Julio comienza para nosotros también la campaña de diputados nacionales”.