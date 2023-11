Conflicto en el transporte de media distancia de Santa Fe: choferes advierten sobre posible paro

Tras una asamblea de trabajadores realizada el viernes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró en estado de alerta y advirtió sobre un posible paro en el transporte de media distancia en Santa Fe si no se atienden los reclamos salariales y deudas pendientes con los trabajadores nucleados en el gremio.

Sergio Copello, secretario general de UTA Rosario, explicó en diálogo con Radio 2 que la decisión tomada por los trabajadores en la asamblea de este viernes obedece, principalmente, al pago desdoblado de salarios y al atraso en la actualización de los viáticos.

“El desdoblamiento no se puede repetir porque el proceso inflacionario nos perjudica. Y no puede ser que se cobren 700 pesos por un almuerzo”, señaló y reclamó que el pago de sueldos debe darse en tiempo y forma, “independientemente de que llegue o no el subsidio nacional”.

Y agregó con respecto al empresariado: “Están haciendo caja con el subsidio, no afrontan los compromisos hasta que no está todo el dinero, creo que con la recaudación podrían pagar gran parte del sueldo”.

¿Qué dijo el secretario de transporte sobre la posibilidad de un paro de media distancia?

Por su parte, el secretario de Transporte santafesino Osvaldo Miatello se refirió a la situación de los subsidios en Santa Fe por medio de sus redes sociales: “Ante noticias periodísticas sobre posibles medidas de fuerza en el transporte, quiero dejar en claro que tanto los subsidios provinciales como nacionales están totalmente al día, por lo que insto al sector empresario a obrar con responsabilidad y evitar zozobras en la población”.

De llevarse a cabo, el paro sería el próximo miércoles y afectaría a las líneas de media distancia. Con respecto al transporte urbano de Rosario, no habría afectación, ya que además de los subsidios provinciales y nacionales, la ciudad obtiene ingresos del Fondo Compensador Municipal.