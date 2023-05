Colón venció a Banfield con goles de Cristian Vega y Eric Meza

Después de la mala tarde que tuvo ante Defensa y Justicia, Colón cambió la cara y este domingo venció a Banfield por 2 a 0 en la fecha 15 de la Liga Profesional 2023. Gracias a su buena actuación en el primer tiempo, el Sabalero se impuso en Santa Fe y sigue en alza.

El defensor Eric Meza abrió el marcador de arranque en el Estadio Brigadier General Estanislao López. Sobre el final del primer tiempo, Cristian Vega amplió la diferencia a favor del equipo de Néstor Gorosito.

El Taladro no la pasó bien en el Cementerio de los Elefantes. Además del gol tempranero de los locales, sufrió la falta de eficacia cuando pisó el área de Ignacio Chicco y sumó su sexta derrota en el torneo argentino.

Colón dejó una imagen muy distinta a la de los dirigidos por Javier Sanguinetti. El golazo de Meza cuando el partido estaba empezando le dio confianza. Incluso tuvo chances de llevarse el triunfo por una diferencia mayor, pero falló en la definición.

Con este resultado, el Sabalero ganó tres de los últimos cuatro partidos disputados. Actualmente suma 17 puntos en la Liga Profesional, dos más que su rival. De esta forma, superó la lista de los diez peores equipos del certamen.

Resumen del partido de Colón y Banfield

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Rafael Delgado y Juan Álvarez; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Carlos Arrúa; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Emmanuel Olivera, Aaron Quirós y Pedro Souto; Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Brahian Alemán; Juan Francisco Bisanz, Milton Giménez e Ignacio Rodríguez. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 2m. Meza (C) y 45m. Vega (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Emanuel Insúa por Alemán y Alejandro Piedrahita por Souto (B); 28m. Sebastián Sosa Sánchez por Remedi y Andrés Chávez por Giménez(B); 30m. Julián Chiccó por Arrúa y Tomás Galván por Vega (C); 41m. Natanael Troncoso por Pierotti (C); 42m. Gian Nardelli por Meza (C) y Horacio Tijanovich por Bisanz (B).

Amonestados: Perlazza y J. Chiccó (C). Insúa (B).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Mauro Vigliano.

Estadio: Colón de Santa Fe.

